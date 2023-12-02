https://ria.ru/20231202/peterburg-1913319664.html

Доходы бюджета Петербурга за 11 месяцев превысили триллион рублей

Доходы бюджета Петербурга за 11 месяцев превысили триллион рублей - РИА Новости, 02.12.2023

Доходы бюджета Петербурга за 11 месяцев превысили триллион рублей

Доходы бюджета Санкт-Петербурга за 11 месяцев 2023 года превысили 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:31

2023-12-02T11:31

2023-12-02T11:31

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Доходы бюджета Санкт-Петербурга за 11 месяцев 2023 года превысили 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Планка в 1 триллион рублей достигнута в ноябре, как и в прошлом году. "В этом году бюджет исполняется в условиях значимых изменений федерального законодательства. Отмена института консолидированных групп налогоплательщиков и переход на единый налоговый платеж, безусловно, оказали влияние на городской бюджет. Но несмотря на все особенности финансового года в бюджет уже поступило 1 триллион 27 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить жителей и бизнес за ответственный и честный подход", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Стабильное поступление доходов позволяет Петербургу своевременно и в полном объеме исполнять социальные обязательства, финансировать расходы развития, которые в бюджете на этот год составляют 25% от общего объема расходов. Большая часть (97%) поступлений в бюджет – это платежи петербургского бизнеса и горожан в виде налогов, арендных и других обязательных платежей. Остальные 3,5%, или 35 миллиардов рублей - межбюджетные трансферты. Как сообщают власти, крупнейшими источниками доходной части бюджета по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Они составили почти 724 миллиарда рублей (353 миллиарда рублей – налог на прибыль, 371 миллиард рублей – НДФЛ). Значительные объемы налоговых доходов также обеспечили специальные налоговые режимы (платежи малого и среднего бизнеса, а также самозанятых) и имущественные налоги – 76 миллиардов рублей и 74 миллиарда рублей соответственно. За счет всех неналоговых платежей (в том числе доходы от использования и продажи государственного имущества, доходы от размещения средств бюджета, плата за проезд, доходы от платных парковок и штрафы) бюджет пополнился еще на 82 миллиарда рублей. Положительная динамика поступления доходов в городской бюджет позволила осенью скорректировать в большую сторону доходную часть бюджета (до 1,097 триллиона рублей).

https://ria.ru/20231031/peterburg-1906400285.html

https://realty.ria.ru/20231031/most-1906406816.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, александр беглов