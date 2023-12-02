https://ria.ru/20231202/pereprava-1913310854.html

В Керчи возобновила работу паромная переправа

В Керчи возобновила работу паромная переправа - РИА Новости, 02.12.2023

В Керчи возобновила работу паромная переправа

Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщил Минтранс республики Крым в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T09:53

2023-12-02T09:53

2023-12-02T09:53

керчь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884655100_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ca38c2d8ca0f6a6dd638c6e86afd669c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщил Минтранс республики Крым в Telegram-канале. Работа переправы была приостановлена днём в пятницу по погодным условиям. "Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, 2 декабря ветер юго-западный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +14-16°С, температура воды в море +10°С.

https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керчь, общество