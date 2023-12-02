https://ria.ru/20231202/pereprava-1913310854.html
В Керчи возобновила работу паромная переправа
В Керчи возобновила работу паромная переправа - РИА Новости, 02.12.2023
В Керчи возобновила работу паромная переправа
Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщил Минтранс республики Крым в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T09:53
2023-12-02T09:53
2023-12-02T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщил Минтранс республики Крым в Telegram-канале. Работа переправы была приостановлена днём в пятницу по погодным условиям. "Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, 2 декабря ветер юго-западный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +14-16°С, температура воды в море +10°С.
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керчь, общество
В Керчи возобновила работу паромная переправа
Керченская паромная переправа возобновила работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости.
Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщил Минтранс республики Крым в Telegram-канале
.
Работа переправы была приостановлена днём в пятницу по погодным условиям.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/сек.
Согласно прогнозу Росгидромета
, 2 декабря ветер юго-западный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +14-16°С, температура воды в море +10°С.
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