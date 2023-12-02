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СМИ раскрыли, какую проблему устроил Зеленский для США - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/peremirie-1913292772.html
СМИ раскрыли, какую проблему устроил Зеленский для США
СМИ раскрыли, какую проблему устроил Зеленский для США - РИА Новости, 02.12.2023
СМИ раскрыли, какую проблему устроил Зеленский для США
Джо Байден должен убедить Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу над Дональдом Трампом, заявил научный сотрудник Словацкой... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:11
2023-12-02T03:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Джо Байден должен убедить Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу над Дональдом Трампом, заявил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в статье для гонконгского издания South China Morning Post.&quot;Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок&quot;, — считает эксперт.По словам Сойки, прекращение военных действий на Украине может стать "решающим фактором" в политической судьбе действующего президента США. Он напомнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке рейтинг Джо Байдена опустился до низкой отметки в 40 процентов.Аналитик добавил, что основную проблему для американской администрации представляет президент Украины Владимир Зеленский и его упорное нежелание общаться с Россией."В результате перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным", — заключил Сойка.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20231201/bayden-1913275390.html
https://ria.ru/20231201/soglashenie-1913064076.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ раскрыли, какую проблему устроил Зеленский для США

SCMP: Байдену нужно перемирие на Украине, чтобы победить Трампа

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Джо Байден должен убедить Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу над Дональдом Трампом, заявил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в статье для гонконгского издания South China Morning Post.
«

"Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок", — считает эксперт.

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По словам Сойки, прекращение военных действий на Украине может стать "решающим фактором" в политической судьбе действующего президента США. Он напомнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке рейтинг Джо Байдена опустился до низкой отметки в 40 процентов.
Аналитик добавил, что основную проблему для американской администрации представляет президент Украины Владимир Зеленский и его упорное нежелание общаться с Россией.
«
"В результате перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным", — заключил Сойка.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденДональд Трамп
 
 
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