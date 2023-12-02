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На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники - РИА Новости, 02.12.2023
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T05:20
2023-12-02T05:20
2023-12-02T14:28
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук в Facebook*.Коретчука возмутило решение жителей сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, которые высказались против демонтажа памятников."Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", — написал он.По словам Коретчука, у него после этого произошел "разрыв шаблонов"."Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" — посетовал он.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
Жители двух сел на западе Украины отказались сносить советские памятники
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук в Facebook*.
Коретчука возмутило решение жителей сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области
, которые высказались против демонтажа памятников.
"Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", — написал он.
По словам Коретчука, у него после этого произошел "разрыв шаблонов".
"Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" — посетовал он.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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