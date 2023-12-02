Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 02.12.2023 (обновлено: 14:28 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники - РИА Новости, 02.12.2023
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T05:20
2023-12-02T14:28
в мире
украина
ивано-франковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913296926_0:362:1351:1121_1920x0_80_0_0_74c03198905fed4100cb346c77ac818e.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук в Facebook*.Коретчука возмутило решение жителей сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, которые высказались против демонтажа памятников."Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", — написал он.По словам Коретчука, у него после этого произошел "разрыв шаблонов"."Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" — посетовал он.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Организация признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20231118/odessa-1910269523.html
украина
ивано-франковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913296926_0:235:1351:1248_1920x0_80_0_0_9fa699fae96e2c49ed3b7b3f7c33c42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники

Жители двух сел на западе Украины отказались сносить советские памятники

© Официальная страница Ярослава Коретчука в соцсетиФотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослава Коретчука
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука
© Официальная страница Ярослава Коретчука в соцсети
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослава Коретчука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук в Facebook*.
Коретчука возмутило решение жителей сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, которые высказались против демонтажа памятников.
"Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", — написал он.
По словам Коретчука, у него после этого произошел "разрыв шаблонов".
"Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" — посетовал он.
© Официальная страница Ярослава Коретчука в соцсетиФотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослава Коретчука
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
© Официальная страница Ярослава Коретчука в соцсети
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослава Коретчука
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Памятник А.С. Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе
18 ноября, 13:53
 
В миреУкраинаИвано-Франковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала