https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html

На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники

На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники - РИА Новости, 02.12.2023

На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники

Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T05:20

2023-12-02T05:20

2023-12-02T14:28

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украина

ивано-франковская область

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского "областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук в Facebook*.Коретчука возмутило решение жителей сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, которые высказались против демонтажа памятников."Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**", — написал он.По словам Коретчука, у него после этого произошел "разрыв шаблонов"."Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" — посетовал он.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Максим Горбачев

в мире, украина, ивано-франковская область