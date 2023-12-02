https://ria.ru/20231202/palestina-1913366658.html
США заверили, что не допустят изменения границ сектора Газа
США заверили, что не допустят изменения границ сектора Газа - РИА Новости, 02.12.2023
США заверили, что не допустят изменения границ сектора Газа
США ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или перекраивания границ региона, заявила в субботу... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:35
2023-12-02T18:35
2023-12-02T18:35
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или перекраивания границ региона, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Как сообщила пресс-служба Харрис, на состоявшейся в Дубае встрече с лидером Египта вице-президент США подтвердила, что Вашингтон "не допустит принудительного переселения палестинцев из Газы или с Западного берега реки Иордан, блокады Газы или изменения ее границ". "Вице-президент также обсудила идеи США, касающиеся постконфликтного планирования в секторе Газа, включая усилия по его восстановлению, обеспечению безопасности и управлению", - проинформировали в пресс-службе Харрис. При этом вице-президент США на встрече с ас-Сиси подчеркнула, что палестинское движение ХАМАС не должно сохранить контроль над сектором Газа. По словам Харрис, такое развитие событий противоречило бы как интересам Израиля, так и интересам палестинского народа и региональной безопасности.
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в мире, сша, египет, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дубай
В мире, США, Египет, Камала Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дубай
США заверили, что не допустят изменения границ сектора Газа
Харрис: США не допустят изменения границ Газы или переселения оттуда палестинцев
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или перекраивания границ региона, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Как сообщила пресс-служба Харрис, на состоявшейся в Дубае встрече с лидером Египта вице-президент США подтвердила, что Вашингтон "не допустит принудительного переселения палестинцев из Газы или с Западного берега реки Иордан, блокады Газы или изменения ее границ".
«
"Вице-президент также обсудила идеи США, касающиеся постконфликтного планирования в секторе Газа, включая усилия по его восстановлению, обеспечению безопасности и управлению", - проинформировали в пресс-службе Харрис.
При этом вице-президент США на встрече с ас-Сиси подчеркнула, что палестинское движение ХАМАС не должно сохранить контроль над сектором Газа. По словам Харрис, такое развитие событий противоречило бы как интересам Израиля, так и интересам палестинского народа и региональной безопасности.
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