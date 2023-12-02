https://ria.ru/20231202/otmena_rabstva-1912951698.html

Международный день борьбы за отмену рабства

Международный день борьбы за отмену рабства - РИА Новости, 02.12.2023

Международный день борьбы за отмену рабства

Ежегодно 2 декабря в мире отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. В этот день в 1949 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята "Конвенция о... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T03:26

2023-12-02T03:26

2023-12-02T03:26

справки

в мире

рабство

международный день борьбы за отмену рабства

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Ежегодно 2 декабря в мире отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. В этот день в 1949 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята "Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами". Целью проведения мероприятия является искоренение таких современных форм рабства как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для использования их в вооруженных конфликтах. Рабство веками видоизменялось и проявлялось различным образом. Если некоторые старые формы рабства до сих пор присутствуют в своем изначальном виде, то некоторые другие приняли новые формы.Органы ООН по правам человека документально подтверждают наличие старых форм рабства, заложенных в традиционных верованиях и обычаях. Такие формы являются результатом многовековой дискриминации относительно наиболее уязвимых групп общества (представители низших каст, племенных меньшинств, коренных народов).Наряду с традиционными формами принудительного труда (крепостной труд и долговая кабала), в настоящее время существуют следующие современные формы принудительного труда, затрагивающие, в частности, трудящихся-мигрантов, подвергающихся торговле людьми в целях экономической эксплуатации любого рода в мировой экономике: подневольный труд домашней прислуги, работа в строительном секторе, пищевой промышленности, в сфере пошива одежды и в сельскохозяйственном секторе. Рабство и работорговля запрещены во всех их видах Всеобщей декларацией прав человека (1948). В 2006 году с принятием резолюции 61/19 Генеральной Ассамблеи ООН была учреждена информационно-пропагандистская программа по трансатлантической работорговле и рабству. Программа повышает осведомленность об истории трансатлантической работорговли и рабства, их воздействии на мир, а также о наследии работорговли в виде расизма, с тем чтобы побудить к действиям по борьбе с расизмом и построению справедливого мира.В 2023 году тема Программы – "Борьба с расизмом как наследием рабства посредством преобразующего образования". Порабощение более 13 миллионов африканцев в период трансатлантической работорговли было обусловлено расистской идеологией, согласно которой эти женщины, мужчины и дети являлись неполноценными из-за цвета кожи.Трансатлантическая работорговля просуществовала более 400 лет. Миллионы африканцев были переправлены через Атлантику, оторваны от своих семей и родных мест – их общины были разрушены, тела стали предметом торговли, они были лишены человеческого достоинства. В 2014 году Международная организация труда (МОТ) приняла юридически обязательный Протокол к Конвенции о принудительном труде (1930), призванный укрепить глобальные усилия по искоренению принудительного труда. Протокол вступил в силу в 2016 году.Согласно данным МОТ, в 2021 году в мире находились в рабстве 49,6 миллиона человек. Из них 27,6 миллиона трудились принудительно и еще 22 миллиона состояли в принудительных браках. Из 27,6 миллиона человек, задействованных в принудительном труде, 17,3 миллиона эксплуатируются в частном секторе, 6,3 миллиона человек подверглись принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации, а 3,9 миллиона – принудительному труду, навязанному государством.На долю женщин и девочек приходится 4,9 миллиона тех, кого принуждают к коммерческой сексуальной эксплуатации, и шесть миллионов из тех, кто подвергается принудительному труду в других секторах экономики. 12% всех лиц, подвергающихся принудительному труду, – дети. Более половины из них подвергаются коммерческой сексуальной эксплуатации.В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается наибольшее количество людей, занятых принудительным трудом (15,1 миллиона), а в арабских странах – самая высокая распространенность (5,3 на тысячу человек). По сравнению с 2016 годом, в 2021 году в современном рабстве оказались на 10 миллионов человек больше, тяжелее всего снова пришлось женщинам и детям. Глобальный индекс рабства (2023) правозащитной группы Walk Free показал, что в страны с самой высокой распространенностью современного рабства входят Северная Корея, Эритрея, Мавритания, Саудовская Аравия, Турция, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан и Кувейт. Среди наиболее благополучных стран в этом отношении – Швейцария, Норвегия и Германия, Нидерланды и Швеция. По данным организации New Research, ежегодная незаконная прибыль торговцев людьми составляет около 150 миллиардов долларов в год. По оценкам МОТ, около 99 миллиардов долларов поступает от сексуального рабства, а еще 51 миллиард – от принудительного трудового рабства (работа по дому, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, рыболовство, строительство и лесозаготовка). В 2021 году страны "Большой двадцатки" (G20) импортировали товаров на сумму 468 миллиардов долларов, которые могли быть произведены в условиях рабства. Из таких товаров эти страны потратили больше всего на покупку электроники, одежды, пальмового масла, солнечных панелей и текстиля.Современные тенденции усилили распространенность рабства. В числе его причин – быстрый рост населения (он опережает экономический рост, делая многих людей уязвимыми для эксплуатации); миграция (массовое перемещение людей в поисках лучших возможностей сделало многих уязвимыми для торговцев людьми); коррупция в органах власти (без надежного управления и правопорядка, а также механизмов привлечения правительств к ответственности, многие регионы становятся рассадниками торговли людьми); социальная дискриминация (неравенство по признаку расы, пола, племени или касты усиливает уязвимость). Согласно докладу МОТ, Walk Free и Международной организации по миграции (МОМ) "Глобальные оценки, касающиеся современного рабства. Принудительный труд и принудительный брак" (2022), первые месяцы пандемии COVID-19 сопровождались многочисленными сообщениями о принудительном труде. Вызванное пандемией падение доходов привело к росту задолженности работников и соответственно долговой кабалы, в которой оказывались некоторые из них ввиду отсутствия официальных каналов кредитования. Пандемия COVID-19 лишь усилила основные факторы, способствующие современному рабству во всех его формах, включая принудительный брак, который нередко связан с экономическими тяготами. Повсеместно вызванная пандемией социально-экономическая нестабильность привела к росту безработицы в мире, увеличению задолженности, а также впервые за два десятилетия к расширению масштабов крайней нищеты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, рабство , международный день борьбы за отмену рабства