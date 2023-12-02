Рейтинг@Mail.ru
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 02.12.2023 (обновлено: 08:29 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/osipov-1913302545.html
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях - РИА Новости, 02.12.2023
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях
Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также организации... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:10
2023-12-02T08:29
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также организации неправомерного оборота средств платежей, сообщается в Telegram-канале СК России."Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, следствие установило, что в декабре 2022 года обвиняемый, занимая вышеуказанную должность, из корыстной и личной заинтересованности незаконно заключил муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый. В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинен ущерб региональному бюджету на сумму более семи миллионов рублей.Затем, как отмечает СК, в июне 2022 года он организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на цели не связанные с контрактом на который они выделялись. Министерством финансов республики указанный перевод был заблокирован.В сообщении уточняется, что в ходе допроса в качестве обвиняемого, проведенного в присутствии адвокатов, Осипов признал свою вину в полном объеме, а также дал показания в отношении соучастника его преступной деятельности.Следствием проводятся проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ и УЭБиПК МВД по Чувашской Республике, добавляется в сообщении.В начале октября глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Осипов уходит в отставку по собственному желанию, в связанных с его работой нарушениях разбирается следствие. Осипов возглавлял министерство с февраля 2020 года.Telegram-канал Mash ранее сообщал, что министра заподозрили в хищении бюджетных средств, а в его ведомстве прошли обыски.
https://ria.ru/20231129/vzyatka-1912720916.html
https://ria.ru/20230706/obvinenie-1882659874.html
https://ria.ru/20231129/krymenergo-1912551047.html
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия), Чебоксары
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях

Экс-министру транспорта Чувашии Осипову предъявили обвинение в 2 преступлениях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также организации неправомерного оборота средств платежей, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей)", - говорится в сообщении.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Подмосковье задержали экс-сотрудницу миграционной службы за взятки
29 ноября, 18:16
По данным ведомства, следствие установило, что в декабре 2022 года обвиняемый, занимая вышеуказанную должность, из корыстной и личной заинтересованности незаконно заключил муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый. В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинен ущерб региональному бюджету на сумму более семи миллионов рублей.
Затем, как отмечает СК, в июне 2022 года он организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на цели не связанные с контрактом на который они выделялись. Министерством финансов республики указанный перевод был заблокирован.
В сообщении уточняется, что в ходе допроса в качестве обвиняемого, проведенного в присутствии адвокатов, Осипов признал свою вину в полном объеме, а также дал показания в отношении соучастника его преступной деятельности.
Валентина Переверзева
Источник: экс-замминистра образования обвинили в мошенничестве
6 июля, 18:35
Следствием проводятся проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ и УЭБиПК МВД по Чувашской Республике, добавляется в сообщении.
В начале октября глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Осипов уходит в отставку по собственному желанию, в связанных с его работой нарушениях разбирается следствие. Осипов возглавлял министерство с февраля 2020 года.
Telegram-канал Mash ранее сообщал, что министра заподозрили в хищении бюджетных средств, а в его ведомстве прошли обыски.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Экс-главу ГУП "Крымэнерго" объявили в розыск
29 ноября, 10:07
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)Чебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала