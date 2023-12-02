Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях
Экс-министру транспорта Чувашии Осипову предъявили обвинение в 2 преступлениях
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также организации неправомерного оборота средств платежей, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, следствие установило, что в декабре 2022 года обвиняемый, занимая вышеуказанную должность, из корыстной и личной заинтересованности незаконно заключил муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый. В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинен ущерб региональному бюджету на сумму более семи миллионов рублей.
Затем, как отмечает СК, в июне 2022 года он организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на цели не связанные с контрактом на который они выделялись. Министерством финансов республики указанный перевод был заблокирован.
В сообщении уточняется, что в ходе допроса в качестве обвиняемого, проведенного в присутствии адвокатов, Осипов признал свою вину в полном объеме, а также дал показания в отношении соучастника его преступной деятельности.
Следствием проводятся проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ и УЭБиПК МВД по Чувашской Республике, добавляется в сообщении.
В начале октября глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Осипов уходит в отставку по собственному желанию, в связанных с его работой нарушениях разбирается следствие. Осипов возглавлял министерство с февраля 2020 года.
Telegram-канал Mash ранее сообщал, что министра заподозрили в хищении бюджетных средств, а в его ведомстве прошли обыски.