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Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/obstrely-1913316844.html
Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области
Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области - РИА Новости, 02.12.2023
Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области
Украинские войска нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по селу Алешки на левобережье Херсонской области, еще 42 артиллерийских удара пришлись по гражданской РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:52
2023-12-02T10:52
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по селу Алешки на левобережье Херсонской области, еще 42 артиллерийских удара пришлись по гражданской инфраструктуре других сел левобережья, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. 22 удара пришлись на Алешки. Под огнем также были Козачие Лагеря - 5 снарядов, Днепряны - 6 снарядов, Крынки - 19 снарядов, Новая Каховка - 3 снаряда, Подлесное - 2 снаряда, Саги - 7 снарядов", - сообщил источник. В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру. За ночь украинская армия выпустила по населенным пунктам Херсонщины 28 снарядов из ствольной артиллерии. Разрушения инфраструктуры области уточняются.
херсонская область
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происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по селам в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по селу Алешки на левобережье Херсонской области, еще 42 артиллерийских удара пришлись по гражданской инфраструктуре других сел левобережья, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. 22 удара пришлись на Алешки. Под огнем также были Козачие Лагеря - 5 снарядов, Днепряны - 6 снарядов, Крынки - 19 снарядов, Новая Каховка - 3 снаряда, Подлесное - 2 снаряда, Саги - 7 снарядов", - сообщил источник.
В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру. За ночь украинская армия выпустила по населенным пунктам Херсонщины 28 снарядов из ствольной артиллерии.
Разрушения инфраструктуры области уточняются.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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