https://ria.ru/20231202/obstrely-1913316844.html

Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области

Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области - РИА Новости, 02.12.2023

Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области

Украинские войска нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по селу Алешки на левобережье Херсонской области, еще 42 артиллерийских удара пришлись по гражданской РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:52

2023-12-02T10:52

2023-12-02T10:52

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по селу Алешки на левобережье Херсонской области, еще 42 артиллерийских удара пришлись по гражданской инфраструктуре других сел левобережья, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. 22 удара пришлись на Алешки. Под огнем также были Козачие Лагеря - 5 снарядов, Днепряны - 6 снарядов, Крынки - 19 снарядов, Новая Каховка - 3 снаряда, Подлесное - 2 снаряда, Саги - 7 снарядов", - сообщил источник. В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру. За ночь украинская армия выпустила по населенным пунктам Херсонщины 28 снарядов из ствольной артиллерии. Разрушения инфраструктуры области уточняются.

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины