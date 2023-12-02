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Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области
Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области - РИА Новости, 02.12.2023
Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области
Украинские войска нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по селу Алешки на левобережье Херсонской области, еще 42 артиллерийских удара пришлись по гражданской РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:52
2023-12-02T10:52
2023-12-02T10:52
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по селу Алешки на левобережье Херсонской области, еще 42 артиллерийских удара пришлись по гражданской инфраструктуре других сел левобережья, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. 22 удара пришлись на Алешки. Под огнем также были Козачие Лагеря - 5 снарядов, Днепряны - 6 снарядов, Крынки - 19 снарядов, Новая Каховка - 3 снаряда, Подлесное - 2 снаряда, Саги - 7 снарядов", - сообщил источник. В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру. За ночь украинская армия выпустила по населенным пунктам Херсонщины 28 снарядов из ствольной артиллерии. Разрушения инфраструктуры области уточняются.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ выпустили 22 снаряда по Алешкам в Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по селам в Херсонской области