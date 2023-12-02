https://ria.ru/20231202/obstrel-1913383359.html
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке
Артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, выпущенный украинскими войсками, приземлился во дворе жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:54
2023-12-02T20:54
2023-12-02T20:54
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, выпущенный украинскими войсками, приземлился во дворе жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Летело что-то такое светящееся... выбило четыре окна и забор - два пролета по три метра и метра четыре высотой... там живет семья, большая семья", - рассказала очевидица происшествия Валентина. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз, выпустив 38 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили три жилых домостроения. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке артиллерийским снарядом
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, выпущенный украинскими войсками, приземлился во дворе жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Летело что-то такое светящееся... выбило четыре окна и забор - два пролета по три метра и метра четыре высотой... там живет семья, большая семья", - рассказала очевидица происшествия Валентина.
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По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз, выпустив 38 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили три жилых домостроения.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.