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Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913383359.html
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке
Артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, выпущенный украинскими войсками, приземлился во дворе жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:54
2023-12-02T20:54
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, выпущенный украинскими войсками, приземлился во дворе жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Летело что-то такое светящееся... выбило четыре окна и забор - два пролета по три метра и метра четыре высотой... там живет семья, большая семья", - рассказала очевидица происшествия Валентина. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз, выпустив 38 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили три жилых домостроения. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке

Украинские войска обстреляли двор жилого дома в Донецке артиллерийским снарядом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров, выпущенный украинскими войсками, приземлился во дворе жилого дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Летело что-то такое светящееся... выбило четыре окна и забор - два пролета по три метра и метра четыре высотой... там живет семья, большая семья", - рассказала очевидица происшествия Валентина.
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По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 15 раз, выпустив 38 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили три жилых домостроения.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 декабря, 18:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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