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Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина
Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина
Женщина 1974 года рождения получила ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:51
2023-12-02T16:51
2023-12-02T16:53
донецк
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Женщина 1974 года рождения получила ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 2 декабря по состоянию на 16.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Ленина ранена женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Кировского района Донецка в микрорайоне Текстильщик по улице Островского был ранен мужчина 1955 года рождения. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина
Представительство ДНР: при обстреле Донецка ВСУ с БПЛА пострадала женщина