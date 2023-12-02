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Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина

Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина - РИА Новости, 02.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина

Женщина 1974 года рождения получила ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:51

2023-12-02T16:51

2023-12-02T16:53

донецк

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецкая народная республика

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сцкк

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Женщина 1974 года рождения получила ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 2 декабря по состоянию на 16.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Ленина ранена женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Кировского района Донецка в микрорайоне Текстильщик по улице Островского был ранен мужчина 1955 года рождения. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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кировский район

донецкая народная республика

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донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия