Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 02.12.2023 (обновлено: 16:53 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913355577.html
Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина
Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина
Женщина 1974 года рождения получила ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:51
2023-12-02T16:53
донецк
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Женщина 1974 года рождения получила ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 2 декабря по состоянию на 16.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Ленина ранена женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Кировского района Донецка в микрорайоне Текстильщик по улице Островского был ранен мужчина 1955 года рождения. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк с БПЛА, пострадала женщина

Представительство ДНР: при обстреле Донецка ВСУ с БПЛА пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Женщина 1974 года рождения получила ранение в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 2 декабря по состоянию на 16.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Ленина ранена женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Кировского района Донецка в микрорайоне Текстильщик по улице Островского был ранен мужчина 1955 года рождения.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта
29 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала