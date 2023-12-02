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При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 02.12.2023
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13:24 02.12.2023
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При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина
При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 02.12.2023
При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина
Женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:24
2023-12-02T13:24
происшествия
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка. "В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка получила ранение женщина", - написал Кулемзин. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
старомихайловка
донецк
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происшествия, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Происшествия, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина

Кулемзин: женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка.
"В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка получила ранение женщина", - написал Кулемзин.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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