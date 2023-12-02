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При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина
При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 02.12.2023
При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина
Женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:24
2023-12-02T13:24
2023-12-02T13:24
происшествия
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка. "В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка получила ранение женщина", - написал Кулемзин. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
старомихайловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина
Кулемзин: женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки со стороны ВСУ