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При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина

При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина - РИА Новости, 02.12.2023

При обстреле Старомихайловки со стороны украинских войск пострадала женщина

Женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:24

2023-12-02T13:24

2023-12-02T13:24

происшествия

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Женщина получила ранения из-за обстрела Старомихайловки в ДНР украинскими войсками, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка. "В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка получила ранение женщина", - написал Кулемзин. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины