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При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 02.12.2023 (обновлено: 13:36 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913328235.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 02.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:56
2023-12-02T13:36
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик получил ранение мужчина, анкетные данные которого уточняются", - говорится в сообщении. Кулемзин отметил, что пострадавший был госпитализирован."По уточнённой информации, при обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик по улице Островского ранен мужчина 1955 года рождения", - заявил Кулемзин.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщали, что в 11.05 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231201/donetsk-1913074687.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ получил ранения мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик получил ранение мужчина, анкетные данные которого уточняются", - говорится в сообщении.
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Кулемзин отметил, что пострадавший был госпитализирован.
"По уточнённой информации, при обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик по улице Островского ранен мужчина 1955 года рождения", - заявил Кулемзин.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщали, что в 11.05 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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