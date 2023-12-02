https://ria.ru/20231202/obstrel-1913328235.html

При обстреле Донецка пострадал мужчина

При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 02.12.2023

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:56

2023-12-02T12:56

2023-12-02T13:36

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик получил ранение мужчина, анкетные данные которого уточняются", - говорится в сообщении. Кулемзин отметил, что пострадавший был госпитализирован."По уточнённой информации, при обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик по улице Островского ранен мужчина 1955 года рождения", - заявил Кулемзин.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщали, что в 11.05 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231201/donetsk-1913074687.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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