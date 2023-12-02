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Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913320890.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска в 10.30 сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:44
2023-12-02T11:44
специальная военная операция на украине
происшествия
старомихайловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.30 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 11.05 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html
старомихайловка
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происшествия, старомихайловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Старомихайловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донбассе
Осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.30 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 11.05 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтаромихайловкаВооруженные силы Украины
 
 
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