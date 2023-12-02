https://ria.ru/20231202/obstrel-1913320890.html

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 02.12.2023

Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

Украинские войска в 10.30 сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:44

2023-12-02T11:44

2023-12-02T11:44

специальная военная операция на украине

происшествия

старомихайловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 сбросили один боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.30 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 11.05 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

старомихайловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, старомихайловка, вооруженные силы украины