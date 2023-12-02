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Армия Израиля заявила о поражении более 400 объектов ХАМАС в Газе за сутки - РИА Новости, 02.12.2023
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10:13 02.12.2023 (обновлено: 11:41 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913313370.html
Армия Израиля заявила о поражении более 400 объектов ХАМАС в Газе за сутки
Армия Израиля заявила о поражении более 400 объектов ХАМАС в Газе за сутки - РИА Новости, 02.12.2023
Армия Израиля заявила о поражении более 400 объектов ХАМАС в Газе за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила более 400 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:13
2023-12-02T11:41
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила более 400 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале."Войска вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары на севере сектора Газа. Эти удары включали в себя удар самолета по террористической ячейке, устраивавшей засаду на войска ЦАХАЛа, а также удар истребителя по мечети, используемой "Исламским джихадом" в качестве оперативного командного центра", — говорится в публикации.Так, в районе города Бейт-Лахия действовали танки и авиация. А в районе города Хан-Юнис истребители за ночь поразили более 50 целей. Военно-морские силы при этом провели целенаправленную оперативную операцию в гавани Хан-Юниса и в городе Дейр-эль-Балах.Кроме того, среди целей были склад оружия и объекты инфраструктуры.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Израилем и ХАМАС, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились. По информации Минздрава Газы, за это время при авиаударах погибли не менее 178 жителей анклава.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Армия Израиля заявила о поражении более 400 объектов ХАМАС в Газе за сутки

ЦАХАЛ заявил о поражении более 400 объектов ХАМАС в секторе Газа за сутки

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила более 400 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале.
"Войска вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары на севере сектора Газа. Эти удары включали в себя удар самолета по террористической ячейке, устраивавшей засаду на войска ЦАХАЛа, а также удар истребителя по мечети, используемой "Исламским джихадом" в качестве оперативного командного центра", — говорится в публикации.
Так, в районе города Бейт-Лахия действовали танки и авиация. А в районе города Хан-Юнис истребители за ночь поразили более 50 целей. Военно-морские силы при этом провели целенаправленную оперативную операцию в гавани Хан-Юниса и в городе Дейр-эль-Балах.
Кроме того, среди целей были склад оружия и объекты инфраструктуры.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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Вчера, 22:37

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Израилем и ХАМАС, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились. По информации Минздрава Газы, за это время при авиаударах погибли не менее 178 жителей анклава.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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