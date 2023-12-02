https://ria.ru/20231202/obesogeny-1913215389.html

Порождающие полноту. Найдена причина эпидемии ожирения

Порождающие полноту. Найдена причина эпидемии ожирения - РИА Новости, 02.12.2023

Порождающие полноту. Найдена причина эпидемии ожирения

В окружающих нас предметах, пищевой упаковке, посуде и даже домашней пыли есть химические вещества, от которых человек толстеет. Ученые выделили их в отдельную... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:00

2023-12-02T08:00

2023-12-02T08:03

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В окружающих нас предметах, пищевой упаковке, посуде и даже домашней пыли есть химические вещества, от которых человек толстеет. Ученые выделили их в отдельную группу. О том, как они действуют на организм и можно ли от них уберечься, — в материале РИА Новости.Проблема лишнего весаМир охватила эпидемия ожирения — особенно это заметно в развитых странах. И простая модель, основанная на балансе поступающих и расходуемых калорий, похоже, не работает. Ученые отмечают, что за последние 20-30 лет количество калорий в потребляемой пище не увеличилось, а скорее сократилось — из-за того, что люди стали сознательно выбирать низкокалорийные продукты.Несостоятельным оказался и тезис о малоподвижном образе жизни. Несмотря на то, что физкультурой и спортом с каждым годом занимаются все больше, уровень ожирения в мире по данным ВОЗ с 1975 года утроился. В США, например, в 2000-м избыточным весом страдало 30,5 процента населения страны, а в 2018-м — уже 42,4. И это касается не только людей. Увеличивается масса тела домашних животных — собак, кошек, грызунов. Ученые ищут причину.Нарушающие обмен веществВсе диеты для похудения построены на включении в рацион одних продуктов и отказе от других. Или же на ограничениях в питании. Однако есть мнение, что проблема не в самих продуктах, а во вредных химических соединениях, которые содержатся в полуфабрикатах, консервах и ультраобработанной пище, а также в посуде и упаковке. Ученые установили, что многие из них подталкивают организм к образованию жировых клеток. Эти вещества выделяют в особую группу — обесогены (буквально: "порождающие полноту").Термин придумал профессор биологии Калифорнийского университета в Ирвайне Брюс Блумберг. В 2006-м он обнаружил, что оловоорганические соединения, используемые в качестве стабилизаторов при производстве поливинилхлорида (ПВХ), из которого производят львиную долю одноразовой посуды и пищевой тары, способствуют образованию жира у мышей. Животные, которым подмешивали в пищу частицы хлорида трибутилолова, необычно быстро набирали вес. Результаты исследования показали, что у них, по сравнению с контрольной группой, которая получала такую же по калорийности пищу и подвергалась тем же физическим нагрузкам, нарушался липидный обмен и ускоренно накапливался жир в тканях, печени и яичниках.Диэтилгексилфталат (ДЭГФ) — широко распространенный пластификатор, содержащийся в пластиковой посуде и пищевых контейнерах, а также во многих других предметах домашнего обихода (скатертях, керамике, занавесках, игрушках, мебельной обивке, садовых шлангах, напольных и настенных покрытиях, косметике), тоже оказался обесогеном — это подтвердили многочисленные опыты на мышах. Долгосрочные наблюдательные исследования на людях выявили корреляцию между высоким уровнем фталатов в крови с набором лишнего веса.Еще шире распространены вокруг нас пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС). Благодаря гидрофобным (водоотталкивающим) свойствам их массово используют в производстве упаковочных материалов, посуды с антипригарным покрытием, косметики, чистящих средств, одежды и обуви. ПФАС — чрезвычайно стойкие к разложению вещества. Попадая в почву или воду, они остаются там очень долго, поэтому их называют вечными загрязнителями.За последние 20 лет появилось множество научных публикаций, доказывающих чрезвычайную вредность ПФАС для человека. Они порождают широкий спектр серьезных проблем со здоровьем — от сбоев в работе иммунной системы до бесплодия и рака. А кроме того, нарушают липидный обмен, что приводит к накоплению жира. Близким действием обладает и бисфенол-А — еще одно распространенное вещество, которое уже более полувека используют в производстве пластмасс, игрушек, посуды, бумаги и множества других обиходных предметов.Всего в группу обесогенов ученые включили более 50 соединений, в том числе никотин, антипирены, входящие в состав красок и защитных покрытий, большинство пестицидов и химических удобрений, а также некоторые лекарства.Механизм действияБиологи предполагают, что обесогены действуют подобно биохимическому переключателю, переводящему внутренний метаболизм в режим накопления жира. Возможно, это связано с каким-то древним механизмом выживания, сформировавшимся еще у наших далеких предков, которые научились накапливать жиры на черный день по сигналу извне. Но почему организм воспринимает обесогены как такой сигнал, ученые пока не знают.Первичным регулятором образования жировых клеток считается гамма-рецептор клеточного ядра, активируемый пролифераторами пероксисом (PPARγ — Peroxisome proliferator-activated γ-receptor). Пероксисомы — небольшие органеллы — присутствуют во всех эукариотических клетках и содержат ферменты, способные окислять некоторые органические вещества, в том числе жирные кислоты.При срабатывании рецептора PPARγ клетки становятся жировыми. Ученые выяснили, что многие вещества из группы обесогенов — бисфенол-А, пластификаторы, фталаты, антипирены, ПФАС — способны связываться с этим рецептором и активировать его действие. Хуже всего, что клетка при этом раз и навсегда меняет метаболизм, из-за чего потом хорошо накапливает жир и плохо его высвобождает.Возможно, это не единственный биохимический механизм действия обесогенов. Так, исследования группы Блумберга и других ученых показали, что у людей с повышенным уровнем ПФАС в крови чаще бывают сбои в работе щитовидной железы и проблемы с контролем аппетита, а также меняется так называемый основной уровень метаболизма — количество энергии, которое организм сжигает в состоянии покоя. Это базовый показатель обмена веществ, от которого критически зависит вес тела. Известно также, что фталаты влияют на пищеварение, препятствуя разложению жиров, а бисфенол-А вообще участвует в самых разных процессах — от накопления липидов до регулирования уровня инсулина.Самый тревожный аспект: некоторые химические воздействия, приводящие к увеличению веса, могут передаваться из поколения в поколение за счет изменения работы генов.Вездесущие врагиЧтобы уменьшить пагубное воздействие обесогенов, специалисты рекомендуют меньше пользоваться пластиковыми контейнерами и никогда не разогревать в них пищу в микроволновой печи, не покупать обработанную и расфасованную пищу, а только свежие исходные продукты и самим готовить еду дома, а напитки приобретать в стеклянной таре. Альтернативой кастрюлям и сковородкам с антипригарным покрытием может стать традиционная посуда из чугуна и стали."Чтобы минимизировать влияние обесогенов, выбирайте натуральные продукты, например выращенные методами органического земледелия, используйте природные заменители бытовой химии — уксус, соду, лимонный сок, горчицу, меньше пользуйтесь пластиковой посудой", — советует врач-диетолог Сергей Сергеев.К сожалению, отмечает он, это вряд ли поможет полностью оградить себя от вредных веществ, влияющих на эндокринную систему. Дело в том, что в наше время обесогены находятся везде: в одежде, мебели, косметике и средствах личной гигиены.Особенно их много в обычной домашней пыли — а ее, по оценкам ученых, человек проглатывает около 50 миллиграммов ежедневно. Опыты на мышах показали, что пыль — мощный фактор накопления триглицеридов в преадипоцитах — предшественниках жировых клеток. Последующие исследования установили, что содержащиеся в пыли вещества подавляют рецепторы щитовидной железы и активируют PPARγ.Кроме того, в самих продуктах множество добавок, нарушающих обмен веществ. Это многочисленные ароматизаторы и усилители вкуса (самый известный — глутамат натрия, или Е621), эмульгаторы, такие как диоктилсульфосукцинат натрия, или парабены, используемые в качестве консервантов в пищевых продуктах и средствах личной гигиены.При этом важно понимать: хотя химические вещества в продуктах и упаковке способны повлиять на метаболизм, увеличение веса — всегда результат сложного взаимодействия многих факторов, среди которых генетика, образ жизни, питание и окружающая среда.

https://ria.ru/20231129/bakterii-1912451098.html

https://ria.ru/20231116/allergiya-1909637218.html

https://ria.ru/20231112/belok-1908680146.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, медицина, здоровье, питание, химия, продукты