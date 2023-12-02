https://ria.ru/20231202/nato-1913339406.html

В Польше призвали восточные страны НАТО нарастить потенциал против России

В Польше призвали восточные страны НАТО нарастить потенциал против России - РИА Новости, 02.12.2023

В Польше призвали восточные страны НАТО нарастить потенциал против России

Страны НАТО на востоке должны за три года нарастить потенциал для противодействия России, считает глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:30

2023-12-02T14:30

2023-12-02T14:31

россия

москва

европа

дмитрий песков

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Страны НАТО на востоке должны за три года нарастить потенциал для противодействия России, считает глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в интервью изданию Nasz Dziennik.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Сивере бы задан вопрос, как он оценивает недавнее аналитическое исследование Немецкого общества внешней политики (DGAP), где говорится, что у стран-членов НАТО в Европе остается 6-9 лет до конфронтации с Россией. "Этот анализ совпадает с исследованиями, подготовленными в США. Однако, на мой взгляд, временные вилки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий 3-летний временной горизонт для подготовки к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен появиться потенциал, являющийся четким сигналом сдерживания агрессии", - заявил глава BBN.По его словам, оборонная промышленность в России "способна восстанавливать ресурсы в ближайшие три года". При этом Сивера считает, что новое правительство Польши не откажется от курса своих предшественников на увеличение численности армии и крупные закупки вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, европа, дмитрий песков, нато, в мире