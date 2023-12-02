В Польше призвали восточные страны НАТО нарастить потенциал против России
Глава BBN Сивера: страны НАТО на востоке должны нарастить потенциал против РФ
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Страны НАТО на востоке должны за три года нарастить потенциал для противодействия России, считает глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в интервью изданию Nasz Dziennik.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Сивере бы задан вопрос, как он оценивает недавнее аналитическое исследование Немецкого общества внешней политики (DGAP), где говорится, что у стран-членов НАТО в Европе остается 6-9 лет до конфронтации с Россией.
"Этот анализ совпадает с исследованиями, подготовленными в США. Однако, на мой взгляд, временные вилки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий 3-летний временной горизонт для подготовки к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен появиться потенциал, являющийся четким сигналом сдерживания агрессии", - заявил глава BBN.
По его словам, оборонная промышленность в России "способна восстанавливать ресурсы в ближайшие три года".
При этом Сивера считает, что новое правительство Польши не откажется от курса своих предшественников на увеличение численности армии и крупные закупки вооружения и военной техники.