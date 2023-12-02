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В Донецке завершили создание мурала к 85-летию песни "Катюша"
В Донецке завершили создание мурала к 85-летию песни "Катюша" - РИА Новости, 02.12.2023
В Донецке завершили создание мурала к 85-летию песни "Катюша"
В Донецке завершили создание мурала, посвященного легендарной песне "Катюша", которой исполнилось 85 лет с момента её первого исполнения на публике, передает... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:11
2023-12-02T17:11
2023-12-02T17:11
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. В Донецке завершили создание мурала, посвященного легендарной песне "Катюша", которой исполнилось 85 лет с момента её первого исполнения на публике, передает корреспондент РИА Новости. Легендарная песня "Катюша" впервые прозвучала на широкой публике 27 ноября 1938 года. В Донецке завершили создание мурала посвященного 85-летию песни. Находится мурал за Спасо-Преображенским кафедральным собором в Ворошиловском районе столицы ДНР. На мурале изображена девушка, символично украшенная цветами, яблоками и грушами, на заднем плане - текст песни. Инициатором создания мурала выступило движение дочерей офицеров "Катюша". Автором-художником мурала является член движения Александра Сесина. На счету художницы множество работ во многих городах РФ, посвящённых знаковым моментам истории страны.
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донецк, донецкая народная республика, россия, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
В Донецке завершили создание мурала к 85-летию песни "Катюша"
В Донецке завершили создание мурала к 85-летию исполнения песни "Катюша"