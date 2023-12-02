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ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:27
2023-12-02T12:27
2023-12-02T12:39
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили тринадцать атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад теробороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки в ДНР. "Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 950-ти военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: ВС РФ на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак ВСУ