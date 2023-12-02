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ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 02.12.2023 (обновлено: 12:39 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/mo-1913325209.html
ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:27
2023-12-02T12:39
специальная военная операция на украине
россия
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. &quot;На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили тринадцать атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ&quot;, - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад теробороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки в ДНР. "Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 950-ти военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - уточнили в Минобороны.
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россия, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: ВС РФ на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ
Артиллерист ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
«

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили тринадцать атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, поражены скопления живой силы 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад теробороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки в ДНР.
"Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 950-ти военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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