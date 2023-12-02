https://ria.ru/20231202/mo-1913325209.html

ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.12.2023

ВС России отбили за неделю 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:27

2023-12-02T12:27

2023-12-02T12:39

специальная военная операция на украине

россия

красный лиман

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97bd577c81a4165adaab3443fe9aa6e9.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, ВСУ потеряли более 950 военнослужащих и 28 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили тринадцать атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад теробороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки в ДНР. "Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 950-ти военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - уточнили в Минобороны.

россия

красный лиман

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф