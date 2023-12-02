https://ria.ru/20231202/medvedev-1913354371.html

Медведев рассказал о правовых проблемах в новых регионах России

Медведев рассказал о правовых проблемах в новых регионах России - РИА Новости, 02.12.2023

Медведев рассказал о правовых проблемах в новых регионах России

Необходимо заниматься устранением правовых казусов, нестыковок, несоответствий в новых регионах РФ, этому нужно уделять внимание, заявил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:38

2023-12-02T16:38

2023-12-02T17:17

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Необходимо заниматься устранением правовых казусов, нестыковок, несоответствий в новых регионах РФ, этому нужно уделять внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией "Юрист года".В ходе выступления Медведев отметил, что Ассоциация юристов России ведет серьезную работу по поддержке участников СВО, их семей, жителей новых регионов. С февраля 2022 года также действует бесплатная горячая линия для оказания помощи беженцам и вынужденным переселенцам в новых регионах РФ."Благодаря этой работе сотни людей смогли разобраться в тонкостях российского законодательства, реализовать свои права, в полной мере почувствовать себя гражданами нашей страны. Но работы там еще непочатый край. Буквально вчера проводил прием по партийной линии, по линии "Единой России". Все равно очень много сложностей, казусов, нестыковок, несоответствия в той практике, которая была там раньше, и наши правила не самые простые. Так что этим надо заниматься и помогать", - заявил Медведев.Также Медведев отметил работу Ассоциации по организации Всероссийского правового (юридическому) диктанта, старт которому был дан в рамках мероприятия. В 2022 году количество участников правового диктанта стало рекордным: 1 055 996 граждан, проживающих в России и за рубежом. Диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, тест прошли участники из 164 стран. Впервые приняли участие представители Лаоса и Ватикана.

https://ria.ru/20231202/premiya-1913355454.html

россия

донецкая народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий медведев, единая россия