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Медведев рассказал, как Россия ответит на вмешательства во внутренние дела
Медведев рассказал, как Россия ответит на вмешательства во внутренние дела - РИА Новости, 02.12.2023
Медведев рассказал, как Россия ответит на вмешательства во внутренние дела
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети "ВКонтакте", что Россия на вмешательство во внутренние дела, поддержку псевдооппозиции будет... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:48
2023-12-02T14:48
2023-12-02T14:57
в мире
россия
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети "ВКонтакте", что Россия на вмешательство во внутренние дела, поддержку псевдооппозиции будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично."На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Медведев заявил, что по отношению к противникам Россия может применить стратегию "справедливого проецирования силы" во всех сферах."В отношении противников может быть использована стратегия "справедливого проецирования силы" во всех сферах – военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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в мире, россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Санкции в отношении России
Медведев рассказал, как Россия ответит на вмешательства во внутренние дела
Медведев: РФ ответит на вмешательства во внутренние дела пропорционально