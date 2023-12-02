https://ria.ru/20231202/mchs-1913308839.html

Спасатели освободили от воды после шторма в Крыму 183 здания

Спасатели освободили от воды после шторма в Крыму 183 здания - РИА Новости, 02.12.2023

Спасатели освободили от воды после шторма в Крыму 183 здания

Спасатели, продолжая работу по ликвидации последствий шторма в Крыму, освободили от воды уже 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T09:40

2023-12-02T09:40

2023-12-02T09:40

происшествия

жилье

россия

евпатория

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спасатели, продолжая работу по ликвидации последствий шторма в Крыму, освободили от воды уже 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, а также 83 приусадебных участка, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий шторма в Крыму. В настоящее время уже освобождены от воды: 60 частных домовладений; 2 многоквартирных дома; 38 дачных домов; 83 приусадебных участка", - говорится в сообщении. Отмечается, что из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. В настоящий момент в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей. Уточняется, что для ликвидации последствий шторма привлечено более трех тысяч человек и 350 единиц техники. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.

https://ria.ru/20231201/sochi-1913067114.html

россия

евпатория

севастополь

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происшествия, жилье, россия, евпатория, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии