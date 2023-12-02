https://ria.ru/20231202/mbr-1913288404.html

Минобороны опубликовало хроники экипажа МБР-2

Минобороны опубликовало хроники экипажа МБР-2 - РИА Новости, 02.12.2023

Минобороны опубликовало хроники экипажа МБР-2

Минобороны России ко Дню Неизвестного Солдата опубликовало архивные документы, посвященные памяти морского разведчика МБР-2 15-й отдельной авиаэскадрильи ВВС... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T01:00

2023-12-02T01:00

2023-12-02T01:37

россия

москва

новгородская область

балтийский флот вмф россии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148613/75/1486137547_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_3e2c8ec1d3443cf562d7b691d5ae417e.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Минобороны России ко Дню Неизвестного Солдата опубликовало архивные документы, посвященные памяти морского разведчика МБР-2 15-й отдельной авиаэскадрильи ВВС Краснознаменного Балтийского флота, который в сентябре 1941 года пилотировал старший лейтенант Валентин Новоселов на задании по эвакуации гарнизона острова Эзель.День Неизвестного Солдата проходит в России 3 декабря. Памятная дата, установленная 4 ноября 2014 года, призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, и чьи имена остались неизвестными. Центральный архив Минобороны России (ЦАМО) в сотрудничестве с поисковыми отрядами изучает и подтверждает подлинность обнаруженных артефактов и событий документами из архива, восстанавливая имена героев Великой Отечественной войны и их судьбы."В преддверии Дня Неизвестного Солдата Минобороны России запускает специальный историко-познавательный раздел о воссозданной истории экипажа самолета МБР-2, который в начале 2023 года был обнаружен поисковиками отряда "Находка" на озере Дехино Новгородской области и судьбу которого помогли воссоздать работники ЦАМО", — сообщили в Минобороны.В разделе размещены рассекреченные документы, которые позволили восстановить имена членов экипажа МБР-2 и выяснить их судьбу. Согласно документам, самолет принадлежал 15-й отдельной авиаэскадрилье ВВС Балтфлота, базировался у Кихельконны на острове Эзель (ныне — Сааремаа, самый большой остров Эстонии, представляющий собой северную границу Рижского залива Балтийского моря) и с самого начала Великой Отечественной войны выполнял различные боевые задачи.Вынужденная посадка"В августе 1941 года летчики эскадрильи обеспечивали тыл сводной группы бомбардировщиков, которые с острова Эзель совершали налеты на Берлин. В сентябре того же года здесь высадились немецко-фашистские войска. Ввиду этого экипажи гидросамолетов МБР-2 приступили к эвакуации местного гарнизона и перебазированию в Ораниенбаум", — отметили в Минобороны.Из опубликованной книги учета потерь 15-й отдельной авиаэскадрильи следует, что вечером 18 сентября 1941 года для эвакуации личного состава и документов с острова Эзель в небо поднялся гидросамолет, который в 2023 году обнаружили поисковики."При перелете Кихельконна — Ораниенбаум, предположительно, сбит в районе островов. Судьба экипажа неизвестна", — говорится в документе.Вскоре удалось установить, что экипаж МБР-2 сбился с пути и совершил вынужденную посадку на территории, оккупированной нацистами."Во время ночного перелета Кихельконна — Ораниенбаум из-за потери ориентировки экипаж сделал вынужденную посадку в районе озера Дехино Демяновского района Ленинградской области, оккупированной немецкими войсками. Самолет затоплен экипажем, сами, пробиваясь с окружения, в одну из ночей растерялись. Старший лейтенант Новоселов, добравшись до Москвы, доложил о случившемся. Судьба остальных неизвестна", — гласит запись в ведомости небоевых потерь и летных происшествий 15-й эскадрильи. Валентин Новоселов подробно рассказал, как экипаж потерял ориентировку, совершил посадку и пытался выйти к своим войскам, в докладной записке от 3 октября 1941 года. Заканчивалось топливо, Новоселов искал маленькие озера, чтобы сесть хотя бы на них. При приводнении самолет ударился о затонувшее дерево, фюзеляж получил пробоину."Лодка коснулась воды, но в следующий момент послышался удар лодки обо что-то, и самолет стал наполняться водой", — докладывал летчик.Самолет утонул, сильный ушиб при ударе получил один из членов экипажа. Остальные взяли под руки раненого товарища и, уничтожив свои следы в районе посадки, стали пробираться к позициям Красной Армии через леса и болота."Шли густым лесом с ореховым кустарником в рост человека. Неожиданно раздался крик по-немецки, и из-за сваленных деревьев выскочили два немца и открыли стрельбу в нас", — следует из записки Новоселова.Выход к своимВ ходе перестрелки члены экипажа потеряли друг друга, Новоселов выходил из окружения один. По дороге ему помогали местные жители, в частности, один из крестьян сообщил летчику, что самолет сел на озере Дехино."Это озеро находится от их деревни в 30-35 километрах на юго-запад. Он (крестьянин. — Прим. ред.) меня накормил и дал все сухое переодеться", — писал Новоселов.Избегая немецких постов, 25 сентября Новоселов вышел на конную разведку советских войск, после чего его отправили в Москву, где он подробно доложил о случившемся. Новоселов прослужил до 1949 года до звания майора.Также среди опубликованных документов Минобороны — наградной документ на представление Новоселова к ордену Красного Знамени еще от августа 1941 года. Согласно бумагам, к 1 августа 1941 года Новоселов уже совершил 15 боевых вылетов, из которых десять — разведывательные, а пять — спецзадания. Во время них Новоселов принял участие в трех воздушных боях, вместе с экипажем подбил немецкие самолеты He-111 и He-115."Неожиданно встретились с самолетом противника типа He-111, который навязал воздушный бой. В результате 40-минутного боя самолет противника был подбит, задымился и со снижением пошел к берегам острова Готланд. Оба самолета МБР-2 благополучно вернулись в базу, имея незначительные повреждения. Задание на разведку было выполнено полностью", — описан один из боев Новоселова.Архивные материалы позволили выяснить имена и судьбы других членов экипажа, в частности начштаба 15-й отдельной авиаэскадрильи старшего лейтенанта Георгия Репина. После посадки в Дехино он пробыл на оккупированной немцами территории до декабря 1941 года, затем вернулся в строй и служил в 35-м дальнебомбардировочном минно-торпедном авиаполку, а потом — в 35-м штурмовом авиационном Таллиннском Краснознаменном полку, став там начальником штаба."Штаб полка, возглавляемый товарищем Репиным, правильным планированием переброски личного состава и необходимых средств вовремя и непрерывно обеспечивал боевое управление командиру авиационного полка", — говорится в наградных материалах Репина.Репин прослужил до декабря 1968 года и достиг звания полковника.Освобождение из пленаСреди членов экипажа МБР-2 числились и те, кто оказался в плену. Так, механика авиационного звена младшего воентехника Анатолия Мурашева, который с 1941 года считался пропавшим без вести, освободили в августе 1944 года. После проверки контрразведкой Мурашев вернулся в строй, и в декабре 1944 года поступил в 3-е Военно-морское авиационное училище. Мурашев закончил службу в звании техника-лейтенанта в марте 1947 года.Кроме Мурашева, выбраться из плена удалось шифровальщику старшине 2-й статьи Дмитрию Гаврилову. Согласно данным Борисоглебского военкомата на оборотной стороне его учетной карточки, он в 1945 году находился на 157-м сборном пункте репатриируемых граждан.Некоторые члены экипажа не выжили. В частности, в плену погиб начштаба 12-й отдельной истребительной авиаэскадрильи капитан Самуил Гольберг. Из его характеристики в немецком лагере "Люфтваффе II" от 1941 года, которая оказалась для него смертным приговором, следует, что летчик "представляет собой тип умного, уравновешенного еврейского интеллектуала".Получивший при посадке разведчика сильный ушиб авиамеханик Константин Снегур также не смог спастись из плена. Согласно карточке военнопленного, его захватили под Старой Руссой 25 сентября 1941 года. Несколько раз Снегур безуспешно пытался сбежать из немецких лагерей, после чего его в 1943 году передали Гестапо.

https://ria.ru/20221203/soldaty-1835479276.html

https://ria.ru/20231130/granatomet-1912781509.html

https://ria.ru/20231130/dokumenty-1912781228.html

https://ria.ru/20231130/dokumenty-1912781093.html

https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html

https://ria.ru/20231109/dokazatelstva-1908455813.html

https://ria.ru/20231106/kiev-1907714400.html

россия

москва

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, новгородская область, балтийский флот вмф россии, общество