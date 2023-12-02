Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/mandariny-1913293488.html
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день - РИА Новости, 02.12.2023
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Россиянам лучше не есть мандарины килограммами в преддверии Нового года, тогда эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, написала врач-эндокринолог... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:55
2023-12-02T03:55
общество
зухра павлова
новый год
россия
мандарины
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/88/1562578869_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_055d93ae883ff6ebd75114c27d51acf1.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россиянам лучше не есть мандарины килограммами в преддверии Нового года, тогда эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, написала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале."Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день", — рассказала Павлова.Врач уточнила, что лучше разделить дневную норму на несколько приемов.По словам эндокринолога, в умеренных количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Содержащиеся в мандаринах витамины А и С помогут укрепить зубы, кости и иммунитет, добавила она.
https://ria.ru/20231126/tseny-1911974507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/88/1562578869_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_9c98219e05f64d32c622e1ef8a4158be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, зухра павлова, новый год, россия, мандарины, питание
Общество, Зухра Павлова, Новый год, Россия, Мандарины, Питание
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Эндокринолог Павлова: допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПрилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Прилавок с мандаринами . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россиянам лучше не есть мандарины килограммами в преддверии Нового года, тогда эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, написала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
«
"Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день", — рассказала Павлова.
Врач уточнила, что лучше разделить дневную норму на несколько приемов.
По словам эндокринолога, в умеренных количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Содержащиеся в мандаринах витамины А и С помогут укрепить зубы, кости и иммунитет, добавила она.
Продовольственный магазин - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на продукты перед Новым годом
26 ноября, 19:40
 
ОбществоЗухра ПавловаНовый годРоссияМандариныПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала