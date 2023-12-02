https://ria.ru/20231202/led-1913307010.html

Власти Якутска заготовили питьевой лед для семей участников СВО

Власти Якутска заготовили питьевой лед для семей участников СВО - РИА Новости, 02.12.2023

Власти Якутска заготовили питьевой лед для семей участников СВО

Администрация Якутска совместно с муниципальными предприятиями в субботу заготовила питьевой лед для семей участников СВО, проживающих в частных домах, сообщил... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T09:21

2023-12-02T09:21

2023-12-02T09:21

республика саха (якутия)

донецкая народная республика

евгений григорьев

якутск

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ЯКУТСК, 2 дек - РИА Новости. Администрация Якутска совместно с муниципальными предприятиями в субботу заготовила питьевой лед для семей участников СВО, проживающих в частных домах, сообщил глава города Евгений Григорьев в своем канале в Telegram. Зимой многие жители пригорода Якутска, проживающие в частном секторе, растапливают речной лед и используют как питьевую воду. "Сегодня, вместе с сотрудниками окружной администрации, муниципальных предприятий, всех управ и пригородных администраций принял участие в заготовке льда для семей участников СВО. Субботник проводили в двух локациях – на протоках у Хатассов и Тулагино. Доставляем лед до дома и выгружаем. Между делом, общаемся с семьями и детишками, обсуждаем новости, фиксируем для дальнейшей работы их просьбы и предложения", - рассказал Григорьев. По словам градоначальника, всесторонняя помощь семьям военнослужащих, которые сегодня на передовой, вдали от дома – приоритетное направление работы городского Центра поддержки, и мэрии в целом. "Всего за год работы нашего Центра исполнено порядка 10 тысяч заявок по оказанию различной помощи семьям участников СВО. Доставка речного льда – одна из распространенных просьб, с которыми обращаются в этот период жены и матери участников СВО, проживающие в частном секторе", - отметил он. Ранее глава Якутска рассказал РИА Новости, что фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 миллионов рублей в поддержку участников специальной военной операции, гуманитарная помощь бойцам из Якутии направлена в ДНР. За счет средств фонда "Победа" приобретается автомобильная техника, необходимое снаряжение и оснащение (прицелы, приборы ночного видения, дроны и прочее) для бойцов СВО.

https://ria.ru/20231201/yakutiya-1913264957.html

https://ria.ru/20231130/yakutiya-1912898813.html

донецкая народная республика

якутск

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донецкая народная республика, евгений григорьев, якутск