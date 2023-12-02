https://ria.ru/20231202/lavrov-1913335759.html

Немецкая журналистка, которую Лавров поставил на место, работала в Москве

Немецкая журналистка, которую Лавров поставил на место, работала в Москве - РИА Новости, 02.12.2023

Немецкая журналистка, которую Лавров поставил на место, работала в Москве

Немецкая журналистка Deutsche Welle* (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Александра фон Намен, которую глава МИД России Сергей Лавров поставил на место... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:50

2023-12-02T13:50

2023-12-02T13:50

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Немецкая журналистка Deutsche Welle* (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Александра фон Намен, которую глава МИД России Сергей Лавров поставил на место на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве, следует из ее биографии на сайте издания. Накануне на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, журналистке Deutsche Welle* спросила Лаврова, означают ли его слова, сказанные в ходе совещания министров, что Россия планирует выйти из ОБСЕ. Ранее Лавров, выступая на СМИД заявил, что в Москве задаются вопросом нужно ли сегодня "инвестировать усилия в оживление ОБСЕ", учитывая тот факт, что действия западных стран "поставили ее на край пропасти". Отвечая на вопрос журналистки, Лавров попросил ее правильно цитировать его слова. "Вы задали вопрос - планируем ли мы выйти из организации. Я сказал - цитируйте меня правильно. И цитата моя заключалась в том, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. Но наших журналистов мы немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции", - сказал ей Лавров.На портале Deutsche Welle* говорится, что фон Намен - "один из самых опытных корреспондентов" этого издания. "В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Путина", - отмечает сайт издания. Кроме того, во время президентства Дональда Трампа она была вашингтонским корреспондентом DW*. Теперь фон Намен возглавляет офис Deutsche Welle* в Брюсселе. В своей статье по итогам пресс-конференции она заявила, что Лавров якобы отказался дать четкий ответ на ее вопрос о том, планирует ли РФ покинуть ОБСЕ, и процитировала российского министра, сказавшего, что ему безразличны итоги нынешней сессии ОБСЕ. Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходило в столице Северной Македонии 30 ноября и 1 декабря. Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, увеличились ли шансы сохранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил, что шансы увеличились, но не на сохранение. Российский министр отметил также, что западные страны с упорством, достойным лучшего применения, продолжают "добивать" ОБСЕ.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20231201/zakharova-1913273740.html

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в мире, россия, москва, скопье, сергей лавров, дональд трамп, обсе