https://ria.ru/20231202/kuleba-1913298291.html

"Бери ружье". Кулебу обвинили в бесполезности после разговора с Блинкеном

"Бери ружье". Кулебу обвинили в бесполезности после разговора с Блинкеном - РИА Новости, 02.12.2023

"Бери ружье". Кулебу обвинили в бесполезности после разговора с Блинкеном

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном о поддержке Киева. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T05:59

2023-12-02T05:59

2023-12-02T09:44

в мире

украина

сша

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дмитрий кулеба

энтони блинкен

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном о поддержке Киева."Кулеба, ты жалкий путешественник. Если министр иностранных дел говорит "нет переговорам, война должна продолжаться", то это значит, что министр провалил свою задачу. Бери ружье и начинай штурмовать русские окопы, потому что как министр ты бесполезен", — высказался Dnipro(petro)."Сражайся сам или сдавайся. Все кончено, Украины больше нет. У вас нет шанса, так как кончились люди. Нет шансов победить Россию", — прокомментировал X-effecT."Американцы уже устали от лжи, исходящей из Украины. Сдавайтесь, пока украинцы еще существуют", — написал Robbie2."Я бы не стал делать ставку на то, что говорит Блинкен", — предупредил Ms. Brown.Ранее Энтони Блинкен на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО заявил, что Украина находится на пути в альянс и якобы сможет вступить туда, когда участники организации удостоверятся в ее соответствии условиям членства.

https://ria.ru/20231202/peremirie-1913292772.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен