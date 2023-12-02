"Бери ружье". Кулебу обвинили в бесполезности после разговора с Блинкеном
© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном о поддержке Киева.
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"Кулеба, ты жалкий путешественник. Если министр иностранных дел говорит "нет переговорам, война должна продолжаться", то это значит, что министр провалил свою задачу. Бери ружье и начинай штурмовать русские окопы, потому что как министр ты бесполезен", — высказался Dnipro(petro).
"Сражайся сам или сдавайся. Все кончено, Украины больше нет. У вас нет шанса, так как кончились люди. Нет шансов победить Россию", — прокомментировал X-effecT.
"Американцы уже устали от лжи, исходящей из Украины. Сдавайтесь, пока украинцы еще существуют", — написал Robbie2.
"Я бы не стал делать ставку на то, что говорит Блинкен", — предупредил Ms. Brown.
Ранее Энтони Блинкен на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО заявил, что Украина находится на пути в альянс и якобы сможет вступить туда, когда участники организации удостоверятся в ее соответствии условиям членства.