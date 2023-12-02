https://ria.ru/20231202/krym-1913299619.html

Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым

Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым - РИА Новости, 02.12.2023

Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что Крым ждет установления киевской власти, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T06:59

2023-12-02T06:59

2023-12-02T09:46

украина

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что Крым ждет установления киевской власти, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму"."Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать", — подчеркнул Аксенов.Глава региона отметил, что крымчанам и гостям полуострова на сегодня ничего не угрожает. В Крыму сформировали ополчение, причем в краткие сроки группировку могут удвоить, пояснил Аксенов. Ополчение принимает участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи, добавил он."Мы слаженны, правоохранительный блок очень сильный. <...> В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно", — заключил глава региона.Зеленский, общаясь со студентами в городе Николаев, заявил, что Крым "очень ждет возвращения в состав Украины". Он также предположил, что захватить Донбасс Украине гораздо сложнее из-за проводившихся там боевых действий.

https://ria.ru/20231202/krym-1913294710.html

https://ria.ru/20231128/krym-1912405570.html

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украина, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), политика