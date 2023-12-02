Рейтинг@Mail.ru
Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 02.12.2023 (обновлено: 09:46 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/krym-1913299619.html
Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым
Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым - РИА Новости, 02.12.2023
Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым
Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что Крым ждет установления киевской власти, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T06:59
2023-12-02T09:46
украина
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aedcaab729dcf5c0ec99cc2b1cf12717.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что Крым ждет установления киевской власти, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму"."Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать", — подчеркнул Аксенов.Глава региона отметил, что крымчанам и гостям полуострова на сегодня ничего не угрожает. В Крыму сформировали ополчение, причем в краткие сроки группировку могут удвоить, пояснил Аксенов. Ополчение принимает участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи, добавил он.&quot;Мы слаженны, правоохранительный блок очень сильный. &lt;...&gt; В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно&quot;, — заключил глава региона.Зеленский, общаясь со студентами в городе Николаев, заявил, что Крым "очень ждет возвращения в состав Украины". Он также предположил, что захватить Донбасс Украине гораздо сложнее из-за проводившихся там боевых действий.
https://ria.ru/20231202/krym-1913294710.html
https://ria.ru/20231128/krym-1912405570.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aa3e56a444727fe701e5eec0fbd9581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), политика
Украина, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Политика
Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым

Аксенов назвал слова Зеленского о желании Крыма войти в состав Украины ложью

© РИА Новости / Алексей МальгавкоКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что Крым ждет установления киевской власти, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать", — подчеркнул Аксенов.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Украинская разведка предупредила о страшных последствиях "захвата" Крыма
04:11
Глава региона отметил, что крымчанам и гостям полуострова на сегодня ничего не угрожает. В Крыму сформировали ополчение, причем в краткие сроки группировку могут удвоить, пояснил Аксенов. Ополчение принимает участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи, добавил он.
«

"Мы слаженны, правоохранительный блок очень сильный. <...> В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно", — заключил глава региона.

Зеленский, общаясь со студентами в городе Николаев, заявил, что Крым "очень ждет возвращения в состав Украины". Он также предположил, что захватить Донбасс Украине гораздо сложнее из-за проводившихся там боевых действий.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В СФ назвали идею Киева переименовать города Крыма демонстрацией активности
28 ноября, 16:13
 
УкраинаРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала