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Украинская разведка предупредила о страшных последствиях "захвата" Крыма
Украинская разведка предупредила о страшных последствиях "захвата" Крыма - РИА Новости, 02.12.2023
Украинская разведка предупредила о страшных последствиях "захвата" Крыма
В случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона партизан, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T04:11
2023-12-02T04:11
2023-12-02T14:46
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона партизан, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "ДА ЭТО ТАК"."С Крымом будет еще тяжелее. Если, например, произойдет деоккупация, мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю — враждебно настроенных. А это приведет к партизанской войне", — высказался разведчик.Так он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что захват Крыма якобы мог оказаться проще, чем в случае с Донбассом. По его словам, это очень сложная задача, если население не захочет установления киевской власти.В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".
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в мире, украина, донбасс, олег стариков, владимир зеленский, валерий залужный, служба безопасности украины, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, Олег Стариков, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Служба безопасности Украины, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинская разведка предупредила о страшных последствиях "захвата" Крыма
Полковник СБУ: миллион партизан встанут против ВСУ в случае атаки на Крым