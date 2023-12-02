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Россиян предупредили о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине - РИА Новости, 02.12.2023
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02:15 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/krazha-1913286951.html
Россиян предупредили о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине
Россиян предупредили о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине - РИА Новости, 02.12.2023
Россиян предупредили о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине
Предположения о том, что можно украсть данные со смартфона через автомобильную зарядку выглядят фантастикой, но такая возможность на самом деле есть, рассказал... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T02:15
2023-12-02T02:15
общество
технологии
василий шутов
россия
смартфоны
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Предположения о том, что можно украсть данные со смартфона через автомобильную зарядку выглядят фантастикой, но такая возможность на самом деле есть, рассказал в беседе с агентством “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 “Защита информации” РТУ МИРЭА Василий Шутов.Обычно речь идет о зарядном устройстве чужого автомобиля — киберпреступники могут интегрировать в разъем специальную электросхему, содержащую определенный код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. Но и в сам USB-кабель можно интегрировать такую схему, пояснил эксперт.В современном автомобиле есть возможность внедрения подобных начинок. В этом случае красть личные данные можно даже через “родной” кабель смартфона. Пока это лишь теория, но тем, кто обеспокоен, лучше поберечься.“Рекомендую носить с собой кабель для зарядки гаджета “no data cable”, в котором отсутствует возможность передачи данных”, — советует Шутов.
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РИА Новости
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общество, технологии, василий шутов, россия, смартфоны
Общество, Технологии, Василий Шутов, Россия, Смартфоны
Россиян предупредили о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине

Эксперт Шутов посоветовал носить с собой кабель для зарядки no data cable

© Depositphotos.com / IvantsovСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Depositphotos.com / Ivantsov
Смартфон с зарядным устройством. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Предположения о том, что можно украсть данные со смартфона через автомобильную зарядку выглядят фантастикой, но такая возможность на самом деле есть, рассказал в беседе с агентством “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 “Защита информации” РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Обычно речь идет о зарядном устройстве чужого автомобиля — киберпреступники могут интегрировать в разъем специальную электросхему, содержащую определенный код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. Но и в сам USB-кабель можно интегрировать такую схему, пояснил эксперт.
В современном автомобиле есть возможность внедрения подобных начинок. В этом случае красть личные данные можно даже через “родной” кабель смартфона. Пока это лишь теория, но тем, кто обеспокоен, лучше поберечься.
“Рекомендую носить с собой кабель для зарядки гаджета “no data cable”, в котором отсутствует возможность передачи данных”, — советует Шутов.
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ОбществоТехнологииВасилий ШутовРоссияСмартфоны
 
 
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