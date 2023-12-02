https://ria.ru/20231202/krazha-1913286951.html

Россиян предупредили о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине

Россиян предупредили о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине - РИА Новости, 02.12.2023

Россиян предупредили о риске кражи данных с телефона через зарядку в машине

Предположения о том, что можно украсть данные со смартфона через автомобильную зарядку выглядят фантастикой, но такая возможность на самом деле есть, рассказал... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T02:15

2023-12-02T02:15

2023-12-02T02:15

общество

технологии

василий шутов

россия

смартфоны

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Предположения о том, что можно украсть данные со смартфона через автомобильную зарядку выглядят фантастикой, но такая возможность на самом деле есть, рассказал в беседе с агентством “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 “Защита информации” РТУ МИРЭА Василий Шутов.Обычно речь идет о зарядном устройстве чужого автомобиля — киберпреступники могут интегрировать в разъем специальную электросхему, содержащую определенный код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. Но и в сам USB-кабель можно интегрировать такую схему, пояснил эксперт.В современном автомобиле есть возможность внедрения подобных начинок. В этом случае красть личные данные можно даже через “родной” кабель смартфона. Пока это лишь теория, но тем, кто обеспокоен, лучше поберечься.“Рекомендую носить с собой кабель для зарядки гаджета “no data cable”, в котором отсутствует возможность передачи данных”, — советует Шутов.

https://ria.ru/20231128/zaryadka-1912266200.html

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общество, технологии, василий шутов, россия, смартфоны