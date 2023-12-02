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Волна заболеваний вызвана известными возбудителями, сообщили в КНР - РИА Новости, 02.12.2023
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12:48 02.12.2023 (обновлено: 13:07 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/knr-1913327706.html
Волна заболеваний вызвана известными возбудителями, сообщили в КНР
Волна заболеваний вызвана известными возбудителями, сообщили в КНР - РИА Новости, 02.12.2023
Волна заболеваний вызвана известными возбудителями, сообщили в КНР
Распространенные в настоящее время в Китае острые респираторные заболевания (ОРЗ) вызваны уже известными возбудителями, новых патогенов и заболеваний выявлено... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:48
2023-12-02T13:07
в мире
китай
пекин
ляонин
маргарет харрис
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
аденовирусная инфекция
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ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Распространенные в настоящее время в Китае острые респираторные заболевания (ОРЗ) вызваны уже известными возбудителями, новых патогенов и заболеваний выявлено не было, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн."Все распространенные в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями", - сказал Ми Фэн.Он подчеркнул, что "новых инфекционных заболеваний, вызываемых новыми вирусами и бактериями, обнаружено не было".Ми Фэн добавил, что в отношении всех циркулирующих в настоящее время в Китае ОРЗ существуют сложившиеся методы лечения.Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в КНР, заявил, что путешествовать и заниматься деловой деятельностью в Китае безопасно и причин для беспокойства нет.В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис ранее заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны, на данный момент это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал.
https://ria.ru/20231201/pnevmoniya-1913186944.html
китай
пекин
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в мире, китай, пекин, ляонин, маргарет харрис, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, аденовирусная инфекция
В мире, Китай, Пекин, Ляонин, Маргарет Харрис, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, аденовирусная инфекция
Волна заболеваний вызвана известными возбудителями, сообщили в КНР

КНР: волна респираторных заболеваний вызвана известными возбудителями

© AP Photo / Ng Han GuanМужчина в защитной маске в Пекине
Мужчина в защитной маске в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Мужчина в защитной маске в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Распространенные в настоящее время в Китае острые респираторные заболевания (ОРЗ) вызваны уже известными возбудителями, новых патогенов и заболеваний выявлено не было, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.
«
"Все распространенные в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями", - сказал Ми Фэн.
Он подчеркнул, что "новых инфекционных заболеваний, вызываемых новыми вирусами и бактериями, обнаружено не было".
Ми Фэн добавил, что в отношении всех циркулирующих в настоящее время в Китае ОРЗ существуют сложившиеся методы лечения.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в КНР, заявил, что путешествовать и заниматься деловой деятельностью в Китае безопасно и причин для беспокойства нет.
В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.
Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис ранее заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае зимой нормальны, на данный момент это заболевание не рассматривается как имеющее пандемический потенциал.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
ВОЗ прокомментировала вспышки пневмонии в Китае
Вчера, 14:45
 
В миреКитайПекинЛяонинМаргарет ХаррисФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗаденовирусная инфекция
 
 
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