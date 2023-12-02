https://ria.ru/20231202/kndr-1913356895.html

В КНДР заявили, что примут меры в ответ на американские санкции

В КНДР заявили, что примут меры в ответ на американские санкции - РИА Новости, 02.12.2023

В КНДР заявили, что примут меры в ответ на американские санкции

Северная Корея примет необходимые меры в ответ на несправедливые санкции США и их союзников после запуска Пхеньяном своего разведывательного спутника, говорится РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:03

2023-12-02T17:03

2023-12-02T17:04

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Северная Корея примет необходимые меры в ответ на несправедливые санкции США и их союзников после запуска Пхеньяном своего разведывательного спутника, говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи. "США, привязавшись к справедливому и законному использованию (КНДР) своего суверенного права и объединив своих сателлитов, таких как Япония, Республика Корея и Австралия, приняли санкционные меры против нашей республики, чем совершили враждебные действия, нарушающие наш суверенитет... В соответствии с законом Корейской народно-демократической республики об ответных мерах в отношении лиц, госорганов и организаций США и их сателлитов, принимавших участие в принятии и реализации санкционной политики против (Северной) Кореи, будут приняты ответные меры", - цитирует ЦТАК южнокорейское агентство Рёнхап. По словам представителя министерства, КНДР будет и впредь реализовывать свои суверенные права, направленные на защиту интересов в сфере безопасности, включая запуски спутников. США, Южная Корея, Япония и Австралия после осуществления Пхеньяном третьей и успешной попытки запуска военного разведывательного спутника "Маллигён-1" 30 ноября согласовано объявили о введении новых односторонних санкций против ряда северокорейских граждан и организаций, а также лиц, якобы связанных ракетными и оружейными программами КНДР.

https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911195495.html

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в мире, сша, пхеньян