В КНДР заявили, что примут меры в ответ на американские санкции
ЦТАК: КНДР примет ответные меры на несправедливые санкции США
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Северная Корея примет необходимые меры в ответ на несправедливые санкции США и их союзников после запуска Пхеньяном своего разведывательного спутника, говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.
"США, привязавшись к справедливому и законному использованию (КНДР) своего суверенного права и объединив своих сателлитов, таких как Япония, Республика Корея и Австралия, приняли санкционные меры против нашей республики, чем совершили враждебные действия, нарушающие наш суверенитет... В соответствии с законом Корейской народно-демократической республики об ответных мерах в отношении лиц, госорганов и организаций США и их сателлитов, принимавших участие в принятии и реализации санкционной политики против (Северной) Кореи, будут приняты ответные меры", - цитирует ЦТАК южнокорейское агентство Рёнхап.
По словам представителя министерства, КНДР будет и впредь реализовывать свои суверенные права, направленные на защиту интересов в сфере безопасности, включая запуски спутников.
США, Южная Корея, Япония и Австралия после осуществления Пхеньяном третьей и успешной попытки запуска военного разведывательного спутника "Маллигён-1" 30 ноября согласовано объявили о введении новых односторонних санкций против ряда северокорейских граждан и организаций, а также лиц, якобы связанных ракетными и оружейными программами КНДР.