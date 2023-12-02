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КНДР пригрозила нейтрализовать американские спутники
КНДР пригрозила нейтрализовать американские спутники - РИА Новости, 02.12.2023
КНДР пригрозила нейтрализовать американские спутники
КНДР пригрозила нейтрализовать американские спутники в космосе, если США вмешаются в ее космическую деятельность, передает Reuters. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T04:31
2023-12-02T04:31
2023-12-02T12:33
в мире
кндр (северная корея)
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ким чен ын
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. КНДР пригрозила нейтрализовать американские спутники в космосе, если США вмешаются в ее космическую деятельность, передает Reuters."Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны. <...> В ответ на любое вмешательство США <…> она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников", — говорится в сообщении.В конце ноября Пхеньян заявил, что ракета-носитель "Чхоллима-1" успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1". Это подтвердило Министерство обороны Южной Кореи, хотя военные и отметили, что сомневаются в том, что он способен выполнять разведывательные функции. Несколько дней спустя в КНДР заявили, что Ким Чен Ын получил от Государственного главного управления по аэрокосмической технике свежие спутниковые снимки Белого дома, Пентагона, авианосцев ВМС США на военно-морской базе в Норфолке и некоторых других объектов.
https://ria.ru/20231128/sputnik-1912383702.html
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в мире, кндр (северная корея), сша, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Ким Чен Ын
КНДР пригрозила нейтрализовать американские спутники
КНДР будет расценивать вмешательство в работу ее спутников как объявление войны