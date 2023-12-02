https://ria.ru/20231202/khachaturov-1913352310.html

Сына экс-генсека ОДКБ освободили из под ареста

Сына экс-генсека ОДКБ освободили из под ареста - РИА Новости, 02.12.2023

Сына экс-генсека ОДКБ освободили из под ареста

Обвиняемый в отмывании денег генерал-майор Григорий Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, освобожден из-под ареста, сообщил в субботу РИА Новости его РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:23

2023-12-02T16:23

2023-12-02T16:23

в мире

армения

ереван

юрий хачатуров

сейран оганян

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ЕРЕВАН, 2 дек - РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег генерал-майор Григорий Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, освобожден из-под ареста, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Акоп Енокян. В пятницу суд в Ереване частично удовлетворил жалобу защиты на арест Хачатурова и применил совокупность альтернативных мер пресечения - залог и административный надзор. "Григорий Хачатуров освобожден из-под ареста. Он покинул уголовно-исполнительное учреждение", - сказал адвокат. Григорий Хачатуров был арестован Апелляционным судом Армении в марте 2023 года. До этого в генпрокуратуре сообщили, что в суд подано ходатайство об аресте бывшего командующего третьим армейским корпусом генерал-майора Григория Хачатурова. На сайте генпрокуратуры сообщалось, что Хачатуров обвиняется в легализации недвижимости, полученной преступным путем (отмывание денег). Издание 168.am со ссылкой на свои источники сообщило, что генерал задержан по делу против бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. Защита Хачатурова утверждает, что дело касается событий 14-летней давности и Хачатуров к ним отношения не имеет. В начале февраля парламент Армении разрешил возбудить уголовное дело против экс-министра обороны Оганяна. В генпрокуратуре сообщали, что Оганяну вменяется растрата в крупных размерах и использование служебного положения вопреки интересам службы во время его пребывания на посту министра. В частности, по одному из эпизодов речь идет о приватизации недвижимости, которая ранее принадлежала министерству обороны.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895213316.html

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в мире, армения, ереван, юрий хачатуров, сейран оганян, одкб