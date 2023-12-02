https://ria.ru/20231202/izrail-1913361944.html

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Сдерот и Ашдод

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Сдерот и Ашдод - РИА Новости, 02.12.2023

"Исламский джихад" заявил, что обстрелял израильские города Сдерот и Ашдод

Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильские города Сдерот и Ашдод. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:50

2023-12-02T17:50

2023-12-02T17:50

в мире

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израиль

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильские города Сдерот и Ашдод. "Мы обстреляли ракетными залпами Ашдод и (региональный совет - ред.) Эшколь", - говорится в заявлении бригад "Аль-Кудс". Позднее военное крыло "Исламского джихада" сообщило, что подвергло ракетному обстрелу Сдерот. Ранее представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил, что число жертв израильских ударов по сектору Газа с пятницы после истечения перемирия выросло до 193, пострадали более 650 человек. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, сдерот, ашдод, израиль, ашраф аль-кидра, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году