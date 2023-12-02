https://ria.ru/20231202/izrail-1913316488.html

"Врачи без границ" обвинили Израиль в стрельбе по колонне своих автомобилей

"Врачи без границ" обвинили Израиль в стрельбе по колонне своих автомобилей - РИА Новости, 02.12.2023

"Врачи без границ" обвинили Израиль в стрельбе по колонне своих автомобилей

"Врачи без границ" (MSF) считают армию Израиля (ЦАХАЛ) ответственной за стрельбу по колонне автомобилей организации 18 ноября, которая унесла жизни двух... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:50

2023-12-02T10:50

2023-12-02T10:50

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Врачи без границ" (MSF) считают армию Израиля (ЦАХАЛ) ответственной за стрельбу по колонне автомобилей организации 18 ноября, которая унесла жизни двух человек, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на документ MSF. Ранее организация сообщала, что группу сотрудников организации и их родственников, пытавшихся эвакуироваться на юг сектора Газа, атаковали в окрестностях больницы "Аш-Шифа". "Врачи без границ" указывают на ответственность израильской армии в стрельбе 18 ноября в Газе по колонне НКО..., в результате которой два человека погибли", - говорится в сообщении радиостанции. По словам одного из членов MSF, незадолго до стрельбы он видел снайперов на крыше здания и танки. Организация требует от израильских властей объяснений, а также независимого расследования. MSF обвиняет ЦАХАЛ в умышленном уничтожении транспортных средств организации в секторе Газа 20 ноября, отмечает Franceinfo. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, врачи без границ, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году