https://ria.ru/20231202/izrail-1913298517.html

Израиль штурмует города и деревни на Западном берегу, утверждают СМИ

Израиль штурмует города и деревни на Западном берегу, утверждают СМИ - РИА Новости, 02.12.2023

Израиль штурмует города и деревни на Западном берегу, утверждают СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T06:02

2023-12-02T06:02

2023-12-02T09:34

в мире

израиль

западный берег реки иордан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Jazeera."Израильские силы штурмуют Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса", — говорится в сообщении.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Израилем и ХАМАС, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились. По информации Минздрава Газы, за это время при авиаударах погибли не менее 178 жителей анклава.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

израиль

западный берег реки иордан

палестина

сектор газа

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа