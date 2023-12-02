Рейтинг@Mail.ru
ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2 - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 02.12.2023 (обновлено: 11:44 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/istrebiteli-1913312888.html
ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2
ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2 - РИА Новости, 02.12.2023
ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2
Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, ОАК) передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:05
2023-12-02T11:44
безопасность
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
як-130
су-30см
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913313617_30:0:2457:1365_1920x0_80_0_0_64d672ff45b5e08298ed7b6ac1d82653.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, ОАК) передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщила пресс-служба корпорации в Telegram-канале. "Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года", – заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. В ОАК уточнили, что самолеты прошли наземные и летные испытания, после чего отправились к месту несения службы. Истребители Су-30СМ2 представляют собой модернизированную версию Су-30СМ, стоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ. Новый самолет получил усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, истребители получили новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности в несколько сот километров. Учебно-боевой Як-130, разработанный в ОКБ Яковлева, — базовый самолет для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС. Он позволяет обучать пилотов боевых самолетов четвертого и пятого поколений.
https://ria.ru/20231114/istrebitel-1909269772.html
https://ria.ru/20231122/bmp-1910952381.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913313617_333:0:2153:1365_1920x0_80_0_0_5a6cca3170745d655b0a8d4a13540514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, як-130, су-30см, юрий слюсарь
Безопасность, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Як-130, Су-30СМ, Юрий Слюсарь
ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2

ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130

© ПАО "ОАК"/TelegramНовые истребители Су-30СМ2
Новые истребители Су-30СМ2
© ПАО "ОАК"/Telegram
Новые истребители Су-30СМ2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, ОАК) передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщила пресс-служба корпорации в Telegram-канале.
"Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года", – заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57
14 ноября, 03:17
В ОАК уточнили, что самолеты прошли наземные и летные испытания, после чего отправились к месту несения службы.
Истребители Су-30СМ2 представляют собой модернизированную версию Су-30СМ, стоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ. Новый самолет получил усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, истребители получили новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности в несколько сот километров.
Учебно-боевой Як-130, разработанный в ОКБ Яковлева, — базовый самолет для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС. Он позволяет обучать пилотов боевых самолетов четвертого и пятого поколений.
БМП-2 военнослужащих мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Армия России получила партию отремонтированных БМП-2
22 ноября, 03:11
 
БезопасностьРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииЯк-130Су-30СМЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала