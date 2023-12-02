https://ria.ru/20231202/ispytaniya-1913307673.html
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде - РИА Новости, 02.12.2023
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде
США не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, заявила в интервью руководитель Национального управления ядерной безопасности при... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:59
2023-12-02T10:59
2023-12-02T10:59
в мире
невада
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904154894_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_c1d7da0ad681894b6e873406d52402a8.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, заявила в интервью руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби. Интервью Хруби размещено на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). "Нам нужно говорить отчетливей о том, что мы делаем, потому что нам нечего скрывать и мы не готовим подземные испытания (с ядерным взрывом)", - заявила Хруби, когда её попросили отреагировать на заявления о якобы подготовке к испытаниям ядерного оружия на полигоне в Неваде. В то же время она отметила, что повышенное внимание к активности на полигоне в Неваде обоснованно, поскольку США действительно используют его для различного типа испытаний, в том числе для субкритических экспериментов (без возникновения цепной ядерной реакции), а также модернизируют полигон, проводя горные работы и улучшая инфраструктуру. Что касается проводимых на полигоне в Неваде экспериментов, то Хруби уточнила, что они проводятся, в частности, для улучшения возможностей США выявлять испытания ядерного оружия в других точках планеты. Для этого, отмечает она, проводятся эксперименты с химическими, неядерными взрывами. Субкритические эксперименты осуществляются для того, чтобы удостовериться, что имеющиеся ядерные вооружения находятся в пригодном состоянии. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.
https://ria.ru/20231108/bomba-1907272274.html
https://ria.ru/20230721/ispytanie-1885518513.html
невада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904154894_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3ebf50a4ed71846548349adf870023b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, невада, сша
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде
В Минэнерго США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
США не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, заявила в интервью
руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби.
Интервью Хруби размещено на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
Две дюжины Хиросим. США создают новое оружие Судного дня
"Нам нужно говорить отчетливей о том, что мы делаем, потому что нам нечего скрывать и мы не готовим подземные испытания (с ядерным взрывом)", - заявила Хруби, когда её попросили отреагировать на заявления о якобы подготовке к испытаниям ядерного оружия на полигоне в Неваде.
В то же время она отметила, что повышенное внимание к активности на полигоне в Неваде обоснованно, поскольку США действительно используют его для различного типа испытаний, в том числе для субкритических экспериментов (без возникновения цепной ядерной реакции), а также модернизируют полигон, проводя горные работы и улучшая инфраструктуру.
Что касается проводимых на полигоне в Неваде экспериментов, то Хруби уточнила, что они проводятся, в частности, для улучшения возможностей США выявлять испытания ядерного оружия в других точках планеты. Для этого, отмечает она, проводятся эксперименты с химическими, неядерными взрывами. Субкритические эксперименты осуществляются для того, чтобы удостовериться, что имеющиеся ядерные вооружения находятся в пригодном состоянии.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.
Первое ядерное испытание в США привело к обильным радиоактивным осадкам