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В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде - РИА Новости, 02.12.2023
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10:59 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/ispytaniya-1913307673.html
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде - РИА Новости, 02.12.2023
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде
США не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, заявила в интервью руководитель Национального управления ядерной безопасности при... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:59
2023-12-02T10:59
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, заявила в интервью руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби. Интервью Хруби размещено на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). "Нам нужно говорить отчетливей о том, что мы делаем, потому что нам нечего скрывать и мы не готовим подземные испытания (с ядерным взрывом)", - заявила Хруби, когда её попросили отреагировать на заявления о якобы подготовке к испытаниям ядерного оружия на полигоне в Неваде. В то же время она отметила, что повышенное внимание к активности на полигоне в Неваде обоснованно, поскольку США действительно используют его для различного типа испытаний, в том числе для субкритических экспериментов (без возникновения цепной ядерной реакции), а также модернизируют полигон, проводя горные работы и улучшая инфраструктуру. Что касается проводимых на полигоне в Неваде экспериментов, то Хруби уточнила, что они проводятся, в частности, для улучшения возможностей США выявлять испытания ядерного оружия в других точках планеты. Для этого, отмечает она, проводятся эксперименты с химическими, неядерными взрывами. Субкритические эксперименты осуществляются для того, чтобы удостовериться, что имеющиеся ядерные вооружения находятся в пригодном состоянии. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.
https://ria.ru/20231108/bomba-1907272274.html
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в мире, невада, сша
В мире, Невада, США
В США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде

В Минэнерго США утверждают, что не готовят подземные ядерные испытания в Неваде

© AP Photo / John LocherВъезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / John Locher
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада, заявила в интервью руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби.
Интервью Хруби размещено на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
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"Нам нужно говорить отчетливей о том, что мы делаем, потому что нам нечего скрывать и мы не готовим подземные испытания (с ядерным взрывом)", - заявила Хруби, когда её попросили отреагировать на заявления о якобы подготовке к испытаниям ядерного оружия на полигоне в Неваде.
В то же время она отметила, что повышенное внимание к активности на полигоне в Неваде обоснованно, поскольку США действительно используют его для различного типа испытаний, в том числе для субкритических экспериментов (без возникновения цепной ядерной реакции), а также модернизируют полигон, проводя горные работы и улучшая инфраструктуру.
Что касается проводимых на полигоне в Неваде экспериментов, то Хруби уточнила, что они проводятся, в частности, для улучшения возможностей США выявлять испытания ядерного оружия в других точках планеты. Для этого, отмечает она, проводятся эксперименты с химическими, неядерными взрывами. Субкритические эксперименты осуществляются для того, чтобы удостовериться, что имеющиеся ядерные вооружения находятся в пригодном состоянии.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.
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