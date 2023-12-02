https://ria.ru/20231202/ipoteka-1913322444.html

Правительство намерено повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство намерено повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке - РИА Новости, 02.12.2023

Правительство намерено повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин после осмотра экспозиций... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:04

2023-12-02T12:04

2023-12-02T13:55

выставка-форум "россия"

экономика

ипотека

россия

москва

марат хуснуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Недвижимость. Правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин после осмотра экспозиций Минстроя "Строим будущее" и Минтранса "Россия в движении" на выставке-форуме "Россия". "Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действует семейная и льготная ипотека. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса", — сказал он.По словам вице-премьера, объем выдачи ипотеки сейчас довольно велик и власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать.В этом году прирост ипотечного портфеля оценивается в более чем 3,5 триллиона рублей, тогда как в 2022-м он составлял два триллиона, добавил Хуснуллин. Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная программа льготной ипотеки работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть миллионов рублей в других регионах. В сентябре первоначальный взнос повысили до 20 процентов.

https://ria.ru/20231120/ipoteka-1910631553.html

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экономика, ипотека, россия, москва, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)