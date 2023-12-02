https://ria.ru/20231202/ii-1913392670.html
Пентагон оценил риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля
Пентагон оценил риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля - РИА Новости, 02.12.2023
Пентагон оценил риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что не предвидит в ближайшее время выхода систем искусственного интеллекта из-под контроля человека, которое повлекло бы... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T22:45
2023-12-02T22:45
2023-12-02T22:56
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что не предвидит в ближайшее время выхода систем искусственного интеллекта из-под контроля человека, которое повлекло бы за собой появление машин, аналогичных терминатору из серии одноимённых фантастических боевиков. "Лично я не вижу возможности появления в ближайшем будущем терминаторов, которые бегают и без разбора стреляют во все, что попадает в их поле зрения. На мой взгляд, мы способны предотвратить это", – сказал Кендалл, выступая в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния. При этом, по его мнению, американское правительство должно тщательно оценить возможности искусственного интеллекта, чтобы убедиться в его надежности и безопасности применения в военных целях. "Я считаю, нашей задачей является не ограничение развития ИИ, но поиск способов привлекать людей к ответственности за то, что он делает", - добавил Кендалл, указав на необходимость выработки мер для того, чтобы в руках военных данные технологии использовались "надежно и этично". "Для нас это – первостепенная задача", - резюмировал представитель Пентагона.
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в мире, сша, калифорния, министерство обороны сша
В мире, США, Калифорния, Министерство обороны США
Пентагон оценил риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля
Министр ВВС США Кендалл: ИИ в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что не предвидит в ближайшее время выхода систем искусственного интеллекта из-под контроля человека, которое повлекло бы за собой появление машин, аналогичных терминатору из серии одноимённых фантастических боевиков.
"Лично я не вижу возможности появления в ближайшем будущем терминаторов, которые бегают и без разбора стреляют во все, что попадает в их поле зрения. На мой взгляд, мы способны предотвратить это", – сказал Кендалл, выступая в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния
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При этом, по его мнению, американское правительство должно тщательно оценить возможности искусственного интеллекта, чтобы убедиться в его надежности и безопасности применения в военных целях.
"Я считаю, нашей задачей является не ограничение развития ИИ, но поиск способов привлекать людей к ответственности за то, что он делает", - добавил Кендалл, указав на необходимость выработки мер для того, чтобы в руках военных данные технологии использовались "надежно и этично".
"Для нас это – первостепенная задача", - резюмировал представитель Пентагона.
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