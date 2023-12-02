https://ria.ru/20231202/granitsa-1913374534.html

Венгерские активисты перекрыли украинским грузовикам въезд из Словакии

Венгерские активисты перекрыли украинским грузовикам въезд из Словакии - РИА Новости, 02.12.2023

Венгерские активисты перекрыли украинским грузовикам въезд из Словакии

Венгерские активисты перекрыли КПП на границе со Словакией, чтобы не пустить в страну украинских дальнобойщиков, сообщило украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:53

2023-12-02T19:53

2023-12-02T20:07

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгерские активисты перекрыли КПП на границе со Словакией, чтобы не пустить в страну украинских дальнобойщиков, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на информацию в местных соцсетях. "Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии", - говорится в сообщенииОтмечается, что водители-дальнобойщики, застрявшие на границе Венгрии и Словакии, пытались объехать заблокированный пункт пропуска на границе Словакии и Украины через соседнюю Венгрию. По информации ряда украинских СМИ, в очереди собралось уже более тысячи грузовиков. Ранее в субботу представители украинской таможни сообщили, что из-за протеста словацких перевозчиков на границе с Украиной образовалась очередь из 955 грузовиков. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигала 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя Водители украинского грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт "Вышне-Немецке" - "Ужгород", чем осложняли движение на востоке Словакии. Длина колонны из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт в Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством союза автоперевозчиков, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения востока Словакии. Власти также пообещали озвучить требования словацких перевозчиков на встрече министров Европейского союза, которая запланирована на 4 декабря. Словацкие автоперевозчики выразили мнение, что их акция на границе с Украиной станет весомым аргументом для того, чтобы Европейская комиссия восстановила систему разрешений для украинских перевозчиков. В организации также сообщали, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. В пятницу государственная пограничная служба Украины сообщала, что Союз автоперевозчиков Словакии начал запланированную блокировку пункта пропуска "Вышне-Немецке".

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

https://ria.ru/20231201/golodovka-1913270603.html

https://ria.ru/20231201/granitsa-1913263845.html

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