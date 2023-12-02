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На Украине сообщили о тысячной очереди из машин на границе со Словакией

На Украине сообщили о тысячной очереди из машин на границе со Словакией - РИА Новости, 02.12.2023

На Украине сообщили о тысячной очереди из машин на границе со Словакией

Очередь из 955 грузовиков образовалась на словацкой границе на въезд на Украину из-за протеста словацких перевозчиков, сообщила представитель Закарпатской... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:09

2023-12-02T13:09

2023-12-02T13:09

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Очередь из 955 грузовиков образовалась на словацкой границе на въезд на Украину из-за протеста словацких перевозчиков, сообщила представитель Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская. Накануне государственная пограничная служба Украины сообщала, что Союз автоперевозчиков Словакии начал в пятницу запланированную блокировку пункта пропуска "Вышне-Немецке" на границе с Украиной, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. "На словацкой границе в очереди на въезд на Украину на утро субботы находятся 955 грузовиков", - приводит слова Сенгетовской украинское агентство "Укринформ". По ее словам, в пункте пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое" ожидают выезда из Украины 32 автомобиля, въезда - 955. Еще 1100 автомобилей стоит в очереди на въезд в Украину из Венгрии в пункте пропуска "Чоп - Захонь". Забастовка перевозчиков Словакии, как отметила чиновник, практически не повлияла на фактическую пропускную способность пункта пропуска "Дьяково - Халме", где в очереди на въезд на Украину ждет 150 грузовых автомобилей, на выезд – 30. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт "Вышне - Немецке" - "Ужгород", чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт в Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством союза автоперевозчиков, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения на востоке страны. Власти также пообещали озвучить требования словацких перевозчиков на встрече министров Европейского союза, которая запланирована на 4 декабря. Словацкие автоперевозчики считают, что их акция на границе с Украиной станет весомым аргументом для того, чтобы Европейская комиссия восстановила систему разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации. В организации сообщали, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя

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