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В Москве с 5 по 9 декабря пройдут празднования Дня героев Отечества

В Москве с 5 по 9 декабря пройдут празднования Дня героев Отечества - РИА Новости, 02.12.2023

В Москве с 5 по 9 декабря пройдут празднования Дня героев Отечества

Праздничные мероприятия ко Дню героев Отечества от проектного офиса "Молодежь Москвы" пройдут с 5 по 9 декабря в столице, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:11

2023-12-02T10:11

2023-12-02T10:11

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Праздничные мероприятия ко Дню героев Отечества от проектного офиса "Молодежь Москвы" пройдут с 5 по 9 декабря в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Сохранение исторической памяти является важной задачей для всех нас. Для молодых москвичей знание истории своей страны становится ключом к их собственному развитию. Поэтому в рамках комплекса мероприятий нами запланировано большое количество мероприятий для молодежи. Это встречи с героями, автобусные экскурсии, патриотическая акция и многое другое", — приводятся на сайте слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой. Как уточняется, 5 и 6 декабря пройдут экскурсии по местам боевой славы, участники смогут посетить музейный комплекс "Дорога памяти", интерактивный музей имени героев-панфиловцев и музей-заповедник "Бородинское поле". Седьмого декабря пройдет встреча с героями России, участниками Специальной военной операции и ветеранами боевых действий. Отмечается, что 9 декабря, в День Героев Отечества, в 12.00 в павильоне по адресу: Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1 начнется конкурс-концерт "Большая история — герои нашего времени". Финалисты конкурса военно-патриотической песни "Большая история" исполнят музыкальные композиции, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия пройдет акция "Честь героям" на Фестивальной аллее спорткомплекса "Лужники": молодежь примет участие в шествии с фотографиями "Лица героев", затем растянет самую большую георгиевскую ленту. Также в рамках акции на площадке будет работать несколько интерактивных локаций: "Точный стрелок", "Артефакты земли", "Могу сделать сам".

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общество, москва, россия, день героев отечества