В Москве с 5 по 9 декабря пройдут празднования Дня героев Отечества
В Москве пройдут праздничные мероприятия ко Дню героев Отечества 5-9 декабря
День Героев Отечества. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Праздничные мероприятия ко Дню героев Отечества от проектного офиса "Молодежь Москвы" пройдут с 5 по 9 декабря в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
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"Сохранение исторической памяти является важной задачей для всех нас. Для молодых москвичей знание истории своей страны становится ключом к их собственному развитию. Поэтому в рамках комплекса мероприятий нами запланировано большое количество мероприятий для молодежи. Это встречи с героями, автобусные экскурсии, патриотическая акция и многое другое", — приводятся на сайте слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.
Как уточняется, 5 и 6 декабря пройдут экскурсии по местам боевой славы, участники смогут посетить музейный комплекс "Дорога памяти", интерактивный музей имени героев-панфиловцев и музей-заповедник "Бородинское поле". Седьмого декабря пройдет встреча с героями России, участниками Специальной военной операции и ветеранами боевых действий.
Отмечается, что 9 декабря, в День Героев Отечества, в 12.00 в павильоне по адресу: Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1 начнется конкурс-концерт "Большая история — герои нашего времени". Финалисты конкурса военно-патриотической песни "Большая история" исполнят музыкальные композиции, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия пройдет акция "Честь героям" на Фестивальной аллее спорткомплекса "Лужники": молодежь примет участие в шествии с фотографиями "Лица героев", затем растянет самую большую георгиевскую ленту.
Также в рамках акции на площадке будет работать несколько интерактивных локаций: "Точный стрелок", "Артефакты земли", "Могу сделать сам".