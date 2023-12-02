https://ria.ru/20231202/gaza-1913386002.html

Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу

Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу - РИА Новости, 02.12.2023

Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о возобновлении армией страны (ЦАХАЛ) боевых действий в секторе Газа в полную силу, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T21:18

2023-12-02T21:18

2023-12-02T22:04

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о возобновлении армией страны (ЦАХАЛ) боевых действий в секторе Газа в полную силу, пишет газета Times of Israel."Министр обороны Йоав Галлант заявил, что военные вернулись к боевым действиям в полную силу после того, как ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня с Израилем", — говорится в публикации.По данным издания, глава Минобороны приказал открыть огонь после отказа палестинского движения освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии. Он также назвал результаты возобновления операции ЦАХАЛ в Газе очень впечатляющими, уточняется в статье.При этом ранее в субботу заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что они освободили всех женщин и детей, которых удерживали в анклаве в качестве заложников. По его словам, в плену у движения остались только солдаты и мужчины, ранее служившие в израильской армии.В конце ноября Тель-Авив и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.

https://ria.ru/20231202/evakuatsiya-1913366331.html

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Удары Израиля по городу Хан-Юнис и их последствия Удары Израиля по городу Хан-Юнис и их последствия 2023-12-02T21:18 true PT1M24S

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, армия обороны израиля (цахал)