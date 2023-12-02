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В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством - РИА Новости, 02.12.2023
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством
Палестинский врач, обладающий российским гражданством, погиб в пятницу в результате израильского авиаудара по городу Газа, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:36
2023-12-02T14:36
2023-12-02T15:01
в мире
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Палестинский врач, обладающий российским гражданством, погиб в пятницу в результате израильского авиаудара по городу Газа, сообщил РИА Новости в субботу двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна."Мой кузен (двоюродный брат) брат Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа", - заявил Хассуна.Ранее он оплакивал в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) своего двоюродного брата, который погиб вместе с рядом членов его семьи, включая отца, брата и двух племянников.Маджед Хассуна является гражданином РФ, работал врачом в больнице "Камал Адван" в городе Бейт Лахия на севере анклава.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством
Врач с российским гражданством погиб из-за израильского авиаудара по Газе