Рейтинг@Mail.ru
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 02.12.2023 (обновлено: 15:01 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/gaza-1913340355.html
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством - РИА Новости, 02.12.2023
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством
Палестинский врач, обладающий российским гражданством, погиб в пятницу в результате израильского авиаудара по городу Газа, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:36
2023-12-02T15:01
в мире
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15ceab5d6d061e3168864e6d88683fc9.jpg
ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Палестинский врач, обладающий российским гражданством, погиб в пятницу в результате израильского авиаудара по городу Газа, сообщил РИА Новости в субботу двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна."Мой кузен (двоюродный брат) брат Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа", - заявил Хассуна.Ранее он оплакивал в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) своего двоюродного брата, который погиб вместе с рядом членов его семьи, включая отца, брата и двух племянников.Маджед Хассуна является гражданином РФ, работал врачом в больнице "Камал Адван" в городе Бейт Лахия на севере анклава.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87e13925b3b361ff4a64446244b3853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством

Врач с российским гражданством погиб из-за израильского авиаудара по Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Палестинский врач, обладающий российским гражданством, погиб в пятницу в результате израильского авиаудара по городу Газа, сообщил РИА Новости в субботу двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна.
«
"Мой кузен (двоюродный брат) брат Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа", - заявил Хассуна.
Ранее он оплакивал в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) своего двоюродного брата, который погиб вместе с рядом членов его семьи, включая отца, брата и двух племянников.
Маджед Хассуна является гражданином РФ, работал врачом в больнице "Камал Адван" в городе Бейт Лахия на севере анклава.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала