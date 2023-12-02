https://ria.ru/20231202/gaza-1913340355.html

В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством

В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством - РИА Новости, 02.12.2023

В секторе Газа погиб палестинский врач с российским гражданством

Палестинский врач, обладающий российским гражданством, погиб в пятницу в результате израильского авиаудара по городу Газа, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:36

2023-12-02T14:36

2023-12-02T15:01

в мире

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 2 дек - РИА Новости. Палестинский врач, обладающий российским гражданством, погиб в пятницу в результате израильского авиаудара по городу Газа, сообщил РИА Новости в субботу двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна."Мой кузен (двоюродный брат) брат Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа", - заявил Хассуна.Ранее он оплакивал в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) своего двоюродного брата, который погиб вместе с рядом членов его семьи, включая отца, брата и двух племянников.Маджед Хассуна является гражданином РФ, работал врачом в больнице "Камал Адван" в городе Бейт Лахия на севере анклава.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году