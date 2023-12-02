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При израильском ударе по лагерю в Газе погибли более ста человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2023
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14:18 02.12.2023 (обновлено: 14:28 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/gaza-1913338520.html
При израильском ударе по лагерю в Газе погибли более ста человек, пишут СМИ
При израильском ударе по лагерю в Газе погибли более ста человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2023
При израильском ударе по лагерю в Газе погибли более ста человек, пишут СМИ
Более 100 человек погибли в результате израильского удара по дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство Safa. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:18
2023-12-02T14:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
катар
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Более 100 человек погибли в результате израильского удара по дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство Safa."Более 100 погибших при ударе самолетов оккупанта (Израиля - ред.) по дому, в котором укрывались семьи и перемещенные лица, в лагере Джабалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, катар
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ХАМАС, Катар
При израильском ударе по лагерю в Газе погибли более ста человек, пишут СМИ

Safa: при израильском ударе по лагерю Джебалия в Газе погибли более ста человек

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Более 100 человек погибли в результате израильского удара по дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство Safa.
"Более 100 погибших при ударе самолетов оккупанта (Израиля - ред.) по дому, в котором укрывались семьи и перемещенные лица, в лагере Джабалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХАМАСКатар
 
 
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