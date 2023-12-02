https://ria.ru/20231202/gaz-1913339008.html

Испания может закупить рекордное количество газа у России в этом году

Испания может закупить рекордное количество газа у России в этом году - РИА Новости, 02.12.2023

Испания может закупить рекордное количество газа у России в этом году

Испания может закупить у России рекордное количество газа к концу этого года, пишет газета El Mundo со ссылкой на данные оператора сети Enagas. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:26

2023-12-02T14:26

2023-12-02T16:22

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Испания может закупить у России рекордное количество газа к концу этого года, пишет газета El Mundo со ссылкой на данные оператора сети Enagas."За первые десять месяцев 2023 года Россия отправила в Испанию <...> на 12,8 процента больше газа, чем за весь 2022 год. Таким образом, ожидается, что этот процент значительно увеличится по окончании года", — говорится в публикации.Отмечается, что зависимость Испании от российского голубого топлива за пять лет увеличилась в шесть раз. Этому способствовало закрытие в 2021 году газопровода Магриб — Европа. По данным издания, за этот год вклад России в испанскую газовую систему превысил вклад Нигерии, которая была третьим основным рынком для Мадрида. "Этот год (2023. — Прим. ред.) завершится как год, когда в испанскую газовую систему поступило больше всего российского газа за всю ее историю", — резюмируется в статье.В ноябре оператор Enagas сообщил, что Россия заняла третье место после Алжира и США по объемам поставок газа в Испанию в период с января по октябрь. Так, за десять месяцев назад Мадрид закупил у Москвы 60,8 гигаватт-час сжиженного природного газа (почти 4,8 миллиарда кубометров, 18,1 процента от общего объема потребления газа в стране) по сравнению с 42,45 гигаватт-час (3,3 миллиарда кубометров) за аналогичный период прошлого года. В 2021 году Алжир не стал продлевать контракт по поставкам газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб — Европа. Причиной тому стал разрыв отношений между двумя африканскими странами. С ноября все поставки газа из Алжира в Испанию идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.

https://ria.ru/20231126/gaz-1911717566.html

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

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россия

марокко

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, испания, россия, природный газ, сжиженный природный газ, марокко, алжир (республика)