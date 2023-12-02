https://ria.ru/20231202/flot-1913322183.html
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань - РИА Новости, 02.12.2023
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках дальнего морского похода в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:02
2023-12-02T12:02
2023-12-02T12:55
безопасность
камрань
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) прибыли в вьетнамский порт Камрань, сообщили в субботу в пресс-службе ТОФ."Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыли с деловым заходом в порт Камрань Социалистической Республики Вьетнам", - сообщили в пресс-службе ТОФ.Там уточнили, что на берегу российских моряков встретили генконсул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме."В ходе стоянки в иностранном порту моряки примут участие в протокольных мероприятиях, для них запланирована культурная программа, а также спортивные соревнования с моряками ВМС Вьетнама. Отряд кораблей ТОФ пробудет в порту Камрань до 4 декабря", - добавили на флоте.Корабли ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышли из Владивостока в дальний поход 7 октября. "Адмирал Трибуц" на данный момент продолжает выполнять поставленные задач в регионе.
https://ria.ru/20231017/otnosheniya-1903206041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, камрань, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Камрань, Тихоокеанский флот ВМФ России
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань
Отряд кораблей ТОФ прибыл с деловым заходом во вьетнамский порт Камрань
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) прибыли в вьетнамский порт Камрань, сообщили в субботу в пресс-службе ТОФ.
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"Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыли с деловым заходом в порт Камрань Социалистической Республики Вьетнам", - сообщили в пресс-службе ТОФ.
Там уточнили, что на берегу российских моряков встретили генконсул России
в Хошимине
Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме
.
"В ходе стоянки в иностранном порту моряки примут участие в протокольных мероприятиях, для них запланирована культурная программа, а также спортивные соревнования с моряками ВМС Вьетнама. Отряд кораблей ТОФ пробудет в порту Камрань до 4 декабря", - добавили на флоте.
Корабли ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышли из Владивостока
в дальний поход 7 октября. "Адмирал Трибуц" на данный момент продолжает выполнять поставленные задач в регионе.
Межгосударственные отношения России и Вьетнама