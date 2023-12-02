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Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань - РИА Новости, 02.12.2023
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12:02 02.12.2023 (обновлено: 12:55 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/flot-1913322183.html
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань - РИА Новости, 02.12.2023
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках дальнего морского похода в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:02
2023-12-02T12:55
безопасность
камрань
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) прибыли в вьетнамский порт Камрань, сообщили в субботу в пресс-службе ТОФ."Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыли с деловым заходом в порт Камрань Социалистической Республики Вьетнам", - сообщили в пресс-службе ТОФ.Там уточнили, что на берегу российских моряков встретили генконсул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме."В ходе стоянки в иностранном порту моряки примут участие в протокольных мероприятиях, для них запланирована культурная программа, а также спортивные соревнования с моряками ВМС Вьетнама. Отряд кораблей ТОФ пробудет в порту Камрань до 4 декабря", - добавили на флоте.Корабли ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышли из Владивостока в дальний поход 7 октября. "Адмирал Трибуц" на данный момент продолжает выполнять поставленные задач в регионе.
https://ria.ru/20231017/otnosheniya-1903206041.html
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безопасность, камрань, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Камрань, Тихоокеанский флот ВМФ России
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань

Отряд кораблей ТОФ прибыл с деловым заходом во вьетнамский порт Камрань

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) прибыли в вьетнамский порт Камрань, сообщили в субботу в пресс-службе ТОФ.
«
"Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыли с деловым заходом в порт Камрань Социалистической Республики Вьетнам", - сообщили в пресс-службе ТОФ.
Там уточнили, что на берегу российских моряков встретили генконсул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме.
"В ходе стоянки в иностранном порту моряки примут участие в протокольных мероприятиях, для них запланирована культурная программа, а также спортивные соревнования с моряками ВМС Вьетнама. Отряд кораблей ТОФ пробудет в порту Камрань до 4 декабря", - добавили на флоте.
Корабли ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышли из Владивостока в дальний поход 7 октября. "Адмирал Трибуц" на данный момент продолжает выполнять поставленные задач в регионе.
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БезопасностьКамраньТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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