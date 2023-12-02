https://ria.ru/20231202/flot-1913322183.html

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань - РИА Новости, 02.12.2023

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань

Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках дальнего морского похода в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:02

2023-12-02T12:02

2023-12-02T12:55

безопасность

камрань

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) прибыли в вьетнамский порт Камрань, сообщили в субботу в пресс-службе ТОФ."Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыли с деловым заходом в порт Камрань Социалистической Республики Вьетнам", - сообщили в пресс-службе ТОФ.Там уточнили, что на берегу российских моряков встретили генконсул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме."В ходе стоянки в иностранном порту моряки примут участие в протокольных мероприятиях, для них запланирована культурная программа, а также спортивные соревнования с моряками ВМС Вьетнама. Отряд кораблей ТОФ пробудет в порту Камрань до 4 декабря", - добавили на флоте.Корабли ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышли из Владивостока в дальний поход 7 октября. "Адмирал Трибуц" на данный момент продолжает выполнять поставленные задач в регионе.

https://ria.ru/20231017/otnosheniya-1903206041.html

камрань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, камрань, тихоокеанский флот вмф россии