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Захватывающее зрелище: какое авторское кино смотреть и почему - РИА Новости, 02.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 02.12.2023 (обновлено: 08:03 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/filmy-1913152248.html
Захватывающее зрелище: какое авторское кино смотреть и почему
Захватывающее зрелище: какое авторское кино смотреть и почему - РИА Новости, 02.12.2023
Захватывающее зрелище: какое авторское кино смотреть и почему
Год назад организаторы фестиваля "Зимний" задались целью вернуть интерес к российскому авторскому кино. На этот раз в конкурсе — восемь картин, снятых как в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:00
2023-12-02T08:03
культура
кино и сериалы
елизавета боярская
павел майков
элла манжеева
свердловская киностудия
москва
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Год назад организаторы фестиваля "Зимний" задались целью вернуть интерес к российскому авторскому кино. На этот раз в конкурсе — восемь картин, снятых как в столицах, так и в регионах: на Урале, в Якутии и Калмыкии. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости."Белой дороги!"В названии первого фильма конкурсной программы — калмыцкое пожелание, которое произносят перед дорогой или важным делом.Успешный рэпер Алдар спустя десять лет должен вернуться домой из большого города, чтобы отыскать мать, пропавшую в степи. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели при ее жизни.Главную роль в ленте сыграл настоящий представитель хип-хоп-сцены — Тимур Бубеев, известный как Everthe8.Идея мистической драмы о малой родине, Калмыкии, пришла сценаристу и режиссеру Элле Манжеевой еще в 2013-м.&quot;Такая непозволительная роскошь в наше время — создавать новые шаманские мифы. Какая-то борьба памяти Великой степи с секулярным миром. У всех есть своя песня, у всех есть свои боги и духи, свои эпосы, предки, чистые земли — забытые!&quot; — говорит режиссер.В последние годы появился спрос на региональное кино, отметила продюсер ленты Елена Гликман.&quot;Наша картина интересна не только захватывающим и напряженным сюжетом, но и уникальными местами съемок: соляное озеро Баскунчак, священная гора Богдо, бескрайние степи Калмыкии. А кроме того, популярный московский клуб &quot;Мутабор&quot;, где концерт исполнителей украшен роскошным световым шоу от &quot;Радуга-дизайн&quot;. Это захватывающее и магическое зрелище&quot;, — рассказала она."Тимир"Якутские режиссеры вдохновились победой фильма "Айта" Степана Бурнашева на прошлогоднем "Зимнем". На этот раз регион представлен первым полным метром блогера Николая Корякина (Айдын Ате).Тимир после смерти матери вынужден переехать к отцу в деревню. Но отношения с родней и новыми одноклассниками не заладились. Однажды герой встречает таинственного незнакомца — духа, застрявшего между двумя мирами.Режиссер признается, что в своем драмеди многое заимствовал из аниме, его вдохновляли Хаяо Миядзаки и Уэс Андерсон.&quot;То, что я не ходил в детский сад и целый день смотрел &quot;Тома и Джерри&quot; на кассете, тоже отразилось в фильме, — добавил Николай Корякин. — В целом фильм состоит из массовой культуры, и я думаю, что это поможет зрителю за пределами республики, за пределами страны окунуться в наш созданный мир детства главного героя Тимира&quot;."Танцуй, Селедка!"Жанна возвращается из столицы, узнав, что отец при смерти. С ним она не общалась 20 лет после того, как он бросил семью. Девушка не успевает застать его живым и готовится организовать похороны. Но неожиданно труп отца оживает и требует провести последний день вместе.С режиссером Александрой Лупашко над трагикомедией работали Александра Бортич (Жанна), Павел Майков (отец), Анна Михалкова, Данил Стеклов и другие."Это фильм о любви. Все настоящее искусство говорит о любви. И о страхе. Если это не о любви, тогда это плохое кино, — считает Павел Майков. — А еще этот фильм о человеческих взаимоотношениях, о взаимопонимании, о невозможности понять друг друга, о том, что близкие люди редко рождаются под одной крышей"."Поедем с тобой в Макао"Драма Романа Михайлова отражает разные аспекты покерной жизни: и подпольное казино, и исследовательские лаборатории, и игровая зависимость. Но центральная тема — взаимоотношения отцов и детей.Студент юрфака Олег должен повидаться с отцом, который вышел на свободу. Родитель не интересуется ничем, кроме покера, и вскоре приводит сына в покерный штаб."Вера"Новая экранизация повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось".Вера живет исключительно проблемами семьи: выхаживает вечно болеющего мужа Костю и, словно наседка, вьется над 15-летним сыном Ромкой. Все рушится в один момент, когда их новой соседкой оказывается Людмила — первая Костина любовь. Ромка влюбляется в ее дочь Юлю. Теперь Вера всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от девушки.В драме Иры Волковой снялись Виктория Толстоганова, Алексей Розин, Ольга Сутулова, Ольга Лапшина и другие."110"Героиня Елизаветы Боярской — сильная женщина, адвокат. Одна растит дочь-старшеклассницу, которой пытается дать достаточно свободы, при этом оберегая от опасностей. Но трагедия в школе — суицид одноклассницы — открывает глаза на то, что она далеко не все знает о своем ребенке, а кроме того, сама нуждается в любви и понимании.&quot;В большей степени родители заняты собой и не знают, что по-настоящему чувствует ребенок, — пояснила Елизавета Боярская. — И когда сталкиваются с критической ситуацией, вскрываются эти лакуны нужных разговоров, объятий, внимания. Моя героиня и героиня Полины Цыгановой через неприятие, конфликт и страшную беду приходят к тому, чтобы в таком взрослом возрасте разглядеть друг друга&quot;.Фильм стал игровым дебютом режиссера Ильи Михеева."Это очень чуткий, внимательный, подробный режиссер. Я убеждена, что у него большое будущее", — подчеркнула Елизавета Боярская."Панические атаки"Самый титулованный участник нынешнего конкурса, Иван И. Твердовский, представит драму "Панические атаки".Вика страдает нервным расстройством. В родном городе это связывают с экологией или проклятием, но, попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого очень непросто.В фильме сыграли Елена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина и другие."Сломя голову"Преподаватель античной литературы Андрей становится случайным свидетелем ограбления банка. Герою предстоит узнать, что в современном мире нельзя просто стоять и смотреть. Его законы сродни квантовой физике, когда наблюдающий влияет на наблюдаемое: "Смотришь — значит участвуешь".В съемках криминальной драмы Евгения Григорьева на базе Свердловской киностудии приняли участие Егор Корешков, Павел Деревянко, Владимир Битоков и Надежда Михалкова.Показы фестиваля "Зимний" проходят с 1 по 7 декабря в кинотеатре "Художественный" в Москве.
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2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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кино и сериалы, елизавета боярская, павел майков, элла манжеева, свердловская киностудия, москва
Культура, Кино и сериалы, Елизавета Боярская, Павел Майков, Элла Манжеева, Свердловская киностудия, Москва
Захватывающее зрелище: какое авторское кино смотреть и почему

На втором фестивале авторского кино "Зимний" в Москве представят восемь картин

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "110"
Кадр из фильма 110 - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Год назад организаторы фестиваля "Зимний" задались целью вернуть интерес к российскому авторскому кино. На этот раз в конкурсе — восемь картин, снятых как в столицах, так и в регионах: на Урале, в Якутии и Калмыкии. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости.

"Белой дороги!"

В названии первого фильма конкурсной программы — калмыцкое пожелание, которое произносят перед дорогой или важным делом.
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Белой дороги!"
Кадр из фильма Белой дроги! - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Белой дороги!"
Успешный рэпер Алдар спустя десять лет должен вернуться домой из большого города, чтобы отыскать мать, пропавшую в степи. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели при ее жизни.
Главную роль в ленте сыграл настоящий представитель хип-хоп-сцены — Тимур Бубеев, известный как Everthe8.
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Белой дороги!"
Кадр из фильма Белой дроги! - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Белой дороги!"
Идея мистической драмы о малой родине, Калмыкии, пришла сценаристу и режиссеру Элле Манжеевой еще в 2013-м.
«

"Такая непозволительная роскошь в наше время — создавать новые шаманские мифы. Какая-то борьба памяти Великой степи с секулярным миром. У всех есть своя песня, у всех есть свои боги и духи, свои эпосы, предки, чистые земли — забытые!" — говорит режиссер.

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Белой дороги!"
Кадр из фильма Белой дроги! - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Белой дороги!"
В последние годы появился спрос на региональное кино, отметила продюсер ленты Елена Гликман.
«

"Наша картина интересна не только захватывающим и напряженным сюжетом, но и уникальными местами съемок: соляное озеро Баскунчак, священная гора Богдо, бескрайние степи Калмыкии. А кроме того, популярный московский клуб "Мутабор", где концерт исполнителей украшен роскошным световым шоу от "Радуга-дизайн". Это захватывающее и магическое зрелище", — рассказала она.

"Тимир"

Якутские режиссеры вдохновились победой фильма "Айта" Степана Бурнашева на прошлогоднем "Зимнем". На этот раз регион представлен первым полным метром блогера Николая Корякина (Айдын Ате).
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Тимир"
Кадр из фильма Тимир - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Тимир"
Тимир после смерти матери вынужден переехать к отцу в деревню. Но отношения с родней и новыми одноклассниками не заладились. Однажды герой встречает таинственного незнакомца — духа, застрявшего между двумя мирами.
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Тимир"
Кадр из фильма Тимир - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Тимир"
Режиссер признается, что в своем драмеди многое заимствовал из аниме, его вдохновляли Хаяо Миядзаки и Уэс Андерсон.
«

"То, что я не ходил в детский сад и целый день смотрел "Тома и Джерри" на кассете, тоже отразилось в фильме, — добавил Николай Корякин. — В целом фильм состоит из массовой культуры, и я думаю, что это поможет зрителю за пределами республики, за пределами страны окунуться в наш созданный мир детства главного героя Тимира".

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Тимир"
Кадр из фильма Тимир - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Тимир"

"Танцуй, Селедка!"

Жанна возвращается из столицы, узнав, что отец при смерти. С ним она не общалась 20 лет после того, как он бросил семью. Девушка не успевает застать его живым и готовится организовать похороны. Но неожиданно труп отца оживает и требует провести последний день вместе.
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Танцуй, Селедка!"
Кадр из фильма Танцуй, Селедка! - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Танцуй, Селедка!"
С режиссером Александрой Лупашко над трагикомедией работали Александра Бортич (Жанна), Павел Майков (отец), Анна Михалкова, Данил Стеклов и другие.
«
"Это фильм о любви. Все настоящее искусство говорит о любви. И о страхе. Если это не о любви, тогда это плохое кино, — считает Павел Майков. — А еще этот фильм о человеческих взаимоотношениях, о взаимопонимании, о невозможности понять друг друга, о том, что близкие люди редко рождаются под одной крышей".
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Танцуй, Селедка!"
Кадр из фильма Танцуй, Селедка! - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Танцуй, Селедка!"

"Поедем с тобой в Макао"

Драма Романа Михайлова отражает разные аспекты покерной жизни: и подпольное казино, и исследовательские лаборатории, и игровая зависимость. Но центральная тема — взаимоотношения отцов и детей.
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Поедем с тобой в Макао"
Кадр из фильма Поедем с тобой в Макао
Кадр из фильма "Поедем с тобой в Макао"
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
1 из 2
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"

Драма расскажет о подпольном казино и игровой зависимости

Кадр из фильма Поедем с тобой в Макао

Драма расскажет о подпольном казино и игровой зависимости

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
2 из 2
Кадр из фильма "Поедем с тобой в Макао"
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
1 из 2

Драма расскажет о подпольном казино и игровой зависимости

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
2 из 2
Студент юрфака Олег должен повидаться с отцом, который вышел на свободу. Родитель не интересуется ничем, кроме покера, и вскоре приводит сына в покерный штаб.

"Вера"

Новая экранизация повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось".
Вера живет исключительно проблемами семьи: выхаживает вечно болеющего мужа Костю и, словно наседка, вьется над 15-летним сыном Ромкой. Все рушится в один момент, когда их новой соседкой оказывается Людмила — первая Костина любовь. Ромка влюбляется в ее дочь Юлю. Теперь Вера всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от девушки.
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Вера"
Кадр из фильма Вера
Кадр из фильма "Вера"
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
1 из 2
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"

Влюбленных подростков Ромку и Юлю сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева

Кадр из фильма Вера

Влюбленных подростков Ромку и Юлю сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
2 из 2
Кадр из фильма "Вера"
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
1 из 2

Влюбленных подростков Ромку и Юлю сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
2 из 2
В драме Иры Волковой снялись Виктория Толстоганова, Алексей Розин, Ольга Сутулова, Ольга Лапшина и другие.

"110"

Героиня Елизаветы Боярской — сильная женщина, адвокат. Одна растит дочь-старшеклассницу, которой пытается дать достаточно свободы, при этом оберегая от опасностей. Но трагедия в школе — суицид одноклассницы — открывает глаза на то, что она далеко не все знает о своем ребенке, а кроме того, сама нуждается в любви и понимании.
«

"В большей степени родители заняты собой и не знают, что по-настоящему чувствует ребенок, — пояснила Елизавета Боярская. — И когда сталкиваются с критической ситуацией, вскрываются эти лакуны нужных разговоров, объятий, внимания. Моя героиня и героиня Полины Цыгановой через неприятие, конфликт и страшную беду приходят к тому, чтобы в таком взрослом возрасте разглядеть друг друга".

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "110"
Кадр из фильма 110 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "110"
Фильм стал игровым дебютом режиссера Ильи Михеева.
«
"Это очень чуткий, внимательный, подробный режиссер. Я убеждена, что у него большое будущее", — подчеркнула Елизавета Боярская.
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "110"
Кадр из фильма 110 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "110"

"Панические атаки"

Самый титулованный участник нынешнего конкурса, Иван И. Твердовский, представит драму "Панические атаки".
Вика страдает нервным расстройством. В родном городе это связывают с экологией или проклятием, но, попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого очень непросто.
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Панические атаки"
Кадр из фильма Панические атаки - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Панические атаки"
В фильме сыграли Елена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина и другие.

"Сломя голову"

Преподаватель античной литературы Андрей становится случайным свидетелем ограбления банка. Герою предстоит узнать, что в современном мире нельзя просто стоять и смотреть. Его законы сродни квантовой физике, когда наблюдающий влияет на наблюдаемое: "Смотришь — значит участвуешь".
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Сломя голову"
Кадр из фильма Сломя голову
Кадр из фильма "Сломя голову"
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
1 из 2
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"

Происшествие в банке кардинально меняет жизнь простого преподавателя

Кадр из фильма Сломя голову

Происшествие в банке кардинально меняет жизнь простого преподавателя

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
2 из 2
Кадр из фильма "Сломя голову"
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
1 из 2

Происшествие в банке кардинально меняет жизнь простого преподавателя

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
2 из 2
В съемках криминальной драмы Евгения Григорьева на базе Свердловской киностудии приняли участие Егор Корешков, Павел Деревянко, Владимир Битоков и Надежда Михалкова.
Показы фестиваля "Зимний" проходят с 1 по 7 декабря в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Посетитель на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
О маньяках, музах, ИИ: за какими книгами идти на Non/fiction
Вчера, 08:00
 
КультураКино и сериалыЕлизавета БоярскаяПавел МайковЭлла МанжееваСвердловская киностудияМосква
 
 
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