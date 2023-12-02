Захватывающее зрелище: какое авторское кино смотреть и почему

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Год назад организаторы фестиваля "Зимний" задались целью вернуть интерес к российскому авторскому кино. На этот раз в конкурсе — восемь картин, снятых как в столицах, так и в регионах: на Урале, в Якутии и Калмыкии. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости."Белой дороги!"В названии первого фильма конкурсной программы — калмыцкое пожелание, которое произносят перед дорогой или важным делом.Успешный рэпер Алдар спустя десять лет должен вернуться домой из большого города, чтобы отыскать мать, пропавшую в степи. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели при ее жизни.Главную роль в ленте сыграл настоящий представитель хип-хоп-сцены — Тимур Бубеев, известный как Everthe8.Идея мистической драмы о малой родине, Калмыкии, пришла сценаристу и режиссеру Элле Манжеевой еще в 2013-м."Такая непозволительная роскошь в наше время — создавать новые шаманские мифы. Какая-то борьба памяти Великой степи с секулярным миром. У всех есть своя песня, у всех есть свои боги и духи, свои эпосы, предки, чистые земли — забытые!" — говорит режиссер.В последние годы появился спрос на региональное кино, отметила продюсер ленты Елена Гликман."Наша картина интересна не только захватывающим и напряженным сюжетом, но и уникальными местами съемок: соляное озеро Баскунчак, священная гора Богдо, бескрайние степи Калмыкии. А кроме того, популярный московский клуб "Мутабор", где концерт исполнителей украшен роскошным световым шоу от "Радуга-дизайн". Это захватывающее и магическое зрелище", — рассказала она."Тимир"Якутские режиссеры вдохновились победой фильма "Айта" Степана Бурнашева на прошлогоднем "Зимнем". На этот раз регион представлен первым полным метром блогера Николая Корякина (Айдын Ате).Тимир после смерти матери вынужден переехать к отцу в деревню. Но отношения с родней и новыми одноклассниками не заладились. Однажды герой встречает таинственного незнакомца — духа, застрявшего между двумя мирами.Режиссер признается, что в своем драмеди многое заимствовал из аниме, его вдохновляли Хаяо Миядзаки и Уэс Андерсон."То, что я не ходил в детский сад и целый день смотрел "Тома и Джерри" на кассете, тоже отразилось в фильме, — добавил Николай Корякин. — В целом фильм состоит из массовой культуры, и я думаю, что это поможет зрителю за пределами республики, за пределами страны окунуться в наш созданный мир детства главного героя Тимира"."Танцуй, Селедка!"Жанна возвращается из столицы, узнав, что отец при смерти. С ним она не общалась 20 лет после того, как он бросил семью. Девушка не успевает застать его живым и готовится организовать похороны. Но неожиданно труп отца оживает и требует провести последний день вместе.С режиссером Александрой Лупашко над трагикомедией работали Александра Бортич (Жанна), Павел Майков (отец), Анна Михалкова, Данил Стеклов и другие."Это фильм о любви. Все настоящее искусство говорит о любви. И о страхе. Если это не о любви, тогда это плохое кино, — считает Павел Майков. — А еще этот фильм о человеческих взаимоотношениях, о взаимопонимании, о невозможности понять друг друга, о том, что близкие люди редко рождаются под одной крышей"."Поедем с тобой в Макао"Драма Романа Михайлова отражает разные аспекты покерной жизни: и подпольное казино, и исследовательские лаборатории, и игровая зависимость. Но центральная тема — взаимоотношения отцов и детей.Студент юрфака Олег должен повидаться с отцом, который вышел на свободу. Родитель не интересуется ничем, кроме покера, и вскоре приводит сына в покерный штаб."Вера"Новая экранизация повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось".Вера живет исключительно проблемами семьи: выхаживает вечно болеющего мужа Костю и, словно наседка, вьется над 15-летним сыном Ромкой. Все рушится в один момент, когда их новой соседкой оказывается Людмила — первая Костина любовь. Ромка влюбляется в ее дочь Юлю. Теперь Вера всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от девушки.В драме Иры Волковой снялись Виктория Толстоганова, Алексей Розин, Ольга Сутулова, Ольга Лапшина и другие."110"Героиня Елизаветы Боярской — сильная женщина, адвокат. Одна растит дочь-старшеклассницу, которой пытается дать достаточно свободы, при этом оберегая от опасностей. Но трагедия в школе — суицид одноклассницы — открывает глаза на то, что она далеко не все знает о своем ребенке, а кроме того, сама нуждается в любви и понимании."В большей степени родители заняты собой и не знают, что по-настоящему чувствует ребенок, — пояснила Елизавета Боярская. — И когда сталкиваются с критической ситуацией, вскрываются эти лакуны нужных разговоров, объятий, внимания. Моя героиня и героиня Полины Цыгановой через неприятие, конфликт и страшную беду приходят к тому, чтобы в таком взрослом возрасте разглядеть друг друга".Фильм стал игровым дебютом режиссера Ильи Михеева."Это очень чуткий, внимательный, подробный режиссер. Я убеждена, что у него большое будущее", — подчеркнула Елизавета Боярская."Панические атаки"Самый титулованный участник нынешнего конкурса, Иван И. Твердовский, представит драму "Панические атаки".Вика страдает нервным расстройством. В родном городе это связывают с экологией или проклятием, но, попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого очень непросто.В фильме сыграли Елена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина и другие."Сломя голову"Преподаватель античной литературы Андрей становится случайным свидетелем ограбления банка. Герою предстоит узнать, что в современном мире нельзя просто стоять и смотреть. Его законы сродни квантовой физике, когда наблюдающий влияет на наблюдаемое: "Смотришь — значит участвуешь".В съемках криминальной драмы Евгения Григорьева на базе Свердловской киностудии приняли участие Егор Корешков, Павел Деревянко, Владимир Битоков и Надежда Михалкова.Показы фестиваля "Зимний" проходят с 1 по 7 декабря в кинотеатре "Художественный" в Москве.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Год назад организаторы фестиваля "Зимний" задались целью вернуть интерес к российскому авторскому кино. На этот раз в конкурсе — восемь картин, снятых как в столицах, так и в регионах: на Урале, в Якутии и Калмыкии. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости.
"Белой дороги!"
В названии первого фильма конкурсной программы — калмыцкое пожелание, которое произносят перед дорогой или важным делом.
Успешный рэпер Алдар спустя десять лет должен вернуться домой из большого города, чтобы отыскать мать, пропавшую в степи. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели при ее жизни.
Главную роль в ленте сыграл настоящий представитель хип-хоп-сцены — Тимур Бубеев, известный как Everthe8.
Идея мистической драмы о малой родине, Калмыкии, пришла сценаристу и режиссеру Элле Манжеевой еще в 2013-м.
«
"Такая непозволительная роскошь в наше время —создавать новые шаманские мифы. Какая-то борьба памяти Великой степи с секулярным миром. У всех есть своя песня, у всех есть свои боги и духи, свои эпосы, предки, чистые земли — забытые!" — говорит режиссер.
В последние годы появился спрос на региональное кино, отметила продюсер ленты Елена Гликман.
«
"Наша картина интересна не только захватывающим и напряженным сюжетом, но и уникальными местами съемок: соляное озеро Баскунчак, священная гора Богдо, бескрайние степи Калмыкии. А кроме того, популярный московский клуб "Мутабор", где концерт исполнителей украшен роскошным световым шоу от "Радуга-дизайн". Это захватывающее и магическое зрелище", — рассказала она.
"Тимир"
Якутские режиссеры вдохновились победой фильма "Айта" Степана Бурнашева на прошлогоднем "Зимнем". На этот раз регион представлен первым полным метром блогера Николая Корякина (Айдын Ате).
Тимир после смерти матери вынужден переехать к отцу в деревню. Но отношения с родней и новыми одноклассниками не заладились. Однажды герой встречает таинственного незнакомца — духа, застрявшего между двумя мирами.
Режиссер признается, что в своем драмеди многое заимствовал из аниме, его вдохновляли Хаяо Миядзаки и Уэс Андерсон.
«
"То, что я не ходил в детский сад и целый день смотрел "Тома и Джерри" на кассете, тоже отразилось в фильме, — добавил Николай Корякин. — В целом фильм состоит из массовой культуры, и я думаю, что это поможет зрителю за пределами республики, за пределами страны окунуться в наш созданный мир детства главного героя Тимира".
Жанна возвращается из столицы, узнав, что отец при смерти. С ним она не общалась 20 лет после того, как он бросил семью. Девушка не успевает застать его живым и готовится организовать похороны. Но неожиданно труп отца оживает и требует провести последний день вместе.
С режиссером Александрой Лупашко над трагикомедией работали Александра Бортич (Жанна), Павел Майков (отец), Анна Михалкова, Данил Стеклов и другие.
«
"Это фильм о любви. Все настоящее искусство говорит о любви. И о страхе. Если это не о любви, тогда это плохое кино, — считает Павел Майков. — А еще этот фильм о человеческих взаимоотношениях, о взаимопонимании, о невозможности понять друг друга, о том, что близкие люди редко рождаются под одной крышей".
Студент юрфака Олег должен повидаться с отцом, который вышел на свободу. Родитель не интересуется ничем, кроме покера, и вскоре приводит сына в покерный штаб.
"Вера"
Новая экранизация повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось".
Вера живет исключительно проблемами семьи: выхаживает вечно болеющего мужа Костю и, словно наседка, вьется над 15-летним сыном Ромкой. Все рушится в один момент, когда их новой соседкой оказывается Людмила — первая Костина любовь. Ромка влюбляется в ее дочь Юлю. Теперь Вера всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от девушки.
В драме Иры Волковой снялись Виктория Толстоганова, Алексей Розин, Ольга Сутулова, Ольга Лапшина и другие.
"110"
Героиня Елизаветы Боярской — сильная женщина, адвокат. Одна растит дочь-старшеклассницу, которой пытается дать достаточно свободы, при этом оберегая от опасностей. Но трагедия в школе — суицид одноклассницы — открывает глаза на то, что она далеко не все знает о своем ребенке, а кроме того, сама нуждается в любви и понимании.
«
"В большей степени родители заняты собой и не знают, что по-настоящему чувствует ребенок, — пояснила Елизавета Боярская. — И когда сталкиваются с критической ситуацией, вскрываются эти лакуны нужных разговоров, объятий, внимания. Моя героиня и героиня Полины Цыгановой через неприятие, конфликт и страшную беду приходят к тому, чтобы в таком взрослом возрасте разглядеть друг друга".
В фильме сыграли Елена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина и другие.
"Сломя голову"
Преподаватель античной литературы Андрей становится случайным свидетелем ограбления банка. Герою предстоит узнать, что в современном мире нельзя просто стоять и смотреть. Его законы сродни квантовой физике, когда наблюдающий влияет на наблюдаемое: "Смотришь — значит участвуешь".
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