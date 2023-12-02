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В ЕК признали, что странам сложно убедить граждан помогать Киеву - РИА Новости, 02.12.2023
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15:25 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/evropa-1913345316.html
В ЕК признали, что странам сложно убедить граждан помогать Киеву
В ЕК признали, что странам сложно убедить граждан помогать Киеву - РИА Новости, 02.12.2023
В ЕК признали, что странам сложно убедить граждан помогать Киеву
Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что европейским лидерам сложно убедить жителей своих стран в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:25
2023-12-02T15:25
в мире
украина
россия
киев
вера юрова
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что европейским лидерам сложно убедить жителей своих стран в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку. По её словам, в "долгосрочной перспективе ясно", что Украина якобы должна выиграть в конфликте с РФ, а также присоединиться к ЕС. "Однако эти стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести. Потому что им непросто убедить своих граждан в том, что необходимо оказывать Киеву финансовую и военную помощь", - сказала Юрова в интервью французской газете Monde. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, украина, россия, киев, вера юрова, сергей лавров, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Вера Юрова, Сергей Лавров, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК признали, что странам сложно убедить граждан помогать Киеву

Юрова: европейским странам сложно убедить граждан в необходимости помощи Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что европейским лидерам сложно убедить жителей своих стран в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.
По её словам, в "долгосрочной перспективе ясно", что Украина якобы должна выиграть в конфликте с РФ, а также присоединиться к ЕС.
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"Однако эти стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести. Потому что им непросто убедить своих граждан в том, что необходимо оказывать Киеву финансовую и военную помощь", - сказала Юрова в интервью французской газете Monde.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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